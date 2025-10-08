Firmy alarmują: to już koniec CV i rekrutacyjny chaos. ChatGPT w służbie kandydatów

W ciągu ostatnich lat procesy rekrutacyjne stały się mocno zautomatyzowane. Dużą rolę w tym procesie odegrała rosnąca popularność i użyteczność rozmaitych narzędzi AI. Jak obecność tego typu technologii wpłynęła na rynek osób poszukujących pracy?

Procesy rekrutacyjne. AI skanuje CV i przeprowadza rozmowy

Tematem wpływu AI na rynek rekrutacyjny zajął się w ostatnim czasie m.in. The New York Times. Pracownicy na rynku amerykańskim (i nie tylko) borykają się ze skutkami automatyzacji systemów rekrutacyjnych. W praktyce mowa o procesie, w którym dane o kandydatach (przede wszystkim CV) są skanowane i oceniane przez narzędzia sztucznej inteligencji. AI poszukuje w CV kandydata słów i fraz kluczowych, zazwyczaj są to określone umiejętności. Przy masowej analizie dużej liczby dokumentów dla wielu firm takie rozwiązanie bywa koniecznością.

Jak podaje NYT, w przypadku niektórych pracodawców automatyzacja rekrutacji idzie jeszcze dalej. Narzędzia AI bywają wykorzystywane m.in. do prowadzenia wstępnych rozmów rekrutacyjnych. Kandydatów, wstępnie wyselekcjonowanych przez system oparty na sztucznej inteligencji, czeka np. rozmowa z chatbotem.

W badaniu Boston Consulting Group przytaczanym przez The Atlantic, dyrektorzy HR przyznali, że AI tworzy w ich firmach m.in. opisy stanowisk pracy i oceny kandydatów. Narzędzia sztucznej inteligencji skanują i oceniają CV, przeprowadzają też rozmowy kwalifikacyjne. Kandydaci logują się do systemu i odpowiadają na pytania. Nagrane wypowiedzi są następnie analizowane przez AI m.in. pod kątem tonu i słów kluczowych.