W nocy z czwartku na piątek izraelski rząd zatwierdził pierwszą fazę planu pokojowego dla Strefy Gazy. Wojsko wycofało się z części zajmowanych terenów. Hamas ma 72 godziny na uwolnienie izraelskich zakładników. To początek wdrażania planu pokojowego prezydenta USA Donalda Trumpa, przyjętego przez obie strony konfliktu, który ma doprowadzić do zakończenia wojny.

Strefa Gazy w centrum zainteresowania. Czego chcą się dowiedzieć Polacy?

Jak wynika z analiz Google Trends, sytuacja w Strefie Gazy przyciąga dużą uwagę Polaków. W ostatnich dniach zainteresowanie wyraźnie wzrosło. Przyczyną są informacje dotyczące porozumienia pokojowego między Izraelem a Hamasem. Internauci poszukują nie tylko wiadomości na ten temat, ale interesują się również samą Strefą Gazy.

Najczęściej w tym kontekście pytają, czym jest Strefa Gazy. W połączeniu z hasłem Strefa Gazy często wpisywane są także takie frazy, jak „Izrael Strefa Gazy”, „Palestyna Strefa Gazy”, „Strefa Gazy mapa”, „Strefa Gazy wojna” oraz „Hamas”. Internauci pytają również, jak powstała Strefa Gazy oraz czym jest Hamas.

Wojna w Strefie Gazy. Konflikt wybuchł dwa lata temu

Konflikt zbrojny między Izraelem a Hamasem rozpoczął się 7 października 2023 r., po ataku Hamasu na Izrael. Podczas napaści po stronie izraelskiej zginęło niemal 1200 osób. Porwanych zostało 251 zakładników. Izrael odpowiedział atakiem na Strefę Gazy. Według ministerstwa zdrowia Strefy Gazy, kontrolowanego przez Hamas, zginęło dotąd ponad 67,1 tys. Palestyńczyków.