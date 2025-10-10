Aktualizacja: 10.10.2025 20:21 Publikacja: 10.10.2025 18:09
Dystrybucja pomocy humanitarnej w Strefie Gazy
W nocy z czwartku na piątek izraelski rząd zatwierdził pierwszą fazę planu pokojowego dla Strefy Gazy. Wojsko wycofało się z części zajmowanych terenów. Hamas ma 72 godziny na uwolnienie izraelskich zakładników. To początek wdrażania planu pokojowego prezydenta USA Donalda Trumpa, przyjętego przez obie strony konfliktu, który ma doprowadzić do zakończenia wojny.
Jak wynika z analiz Google Trends, sytuacja w Strefie Gazy przyciąga dużą uwagę Polaków. W ostatnich dniach zainteresowanie wyraźnie wzrosło. Przyczyną są informacje dotyczące porozumienia pokojowego między Izraelem a Hamasem. Internauci poszukują nie tylko wiadomości na ten temat, ale interesują się również samą Strefą Gazy.
Najczęściej w tym kontekście pytają, czym jest Strefa Gazy. W połączeniu z hasłem Strefa Gazy często wpisywane są także takie frazy, jak „Izrael Strefa Gazy”, „Palestyna Strefa Gazy”, „Strefa Gazy mapa”, „Strefa Gazy wojna” oraz „Hamas”. Internauci pytają również, jak powstała Strefa Gazy oraz czym jest Hamas.
Konflikt zbrojny między Izraelem a Hamasem rozpoczął się 7 października 2023 r., po ataku Hamasu na Izrael. Podczas napaści po stronie izraelskiej zginęło niemal 1200 osób. Porwanych zostało 251 zakładników. Izrael odpowiedział atakiem na Strefę Gazy. Według ministerstwa zdrowia Strefy Gazy, kontrolowanego przez Hamas, zginęło dotąd ponad 67,1 tys. Palestyńczyków.
Strefa Gazy jest położona na Bliskim Wschodzie, na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Graniczy z Egiptem i Izraelem. Nazwa pochodzi od jej największego miasta – Gazy. Obszar pozostaje pod administracją Autonomii Palestyńskiej, ale od czerwca 2007 r. jest kontrolowany przez Hamas – palestyńską organizacją polityczno-militarną, która przez Izrael, Unię Europejską i USA jest uznawana za terrorystyczną. Po przejęciu władzy w Strefie Gazy przez Hamas, Izrael i Egipt nałożyły na nią blokadę lądową, morską i powietrzną. Obszar otoczony jest murem bezpieczeństwa.
