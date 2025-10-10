Reklama

Zainteresowanie Polaków Strefą Gazy gwałtownie rośnie. Czego szukają w sieci?

Porozumienie pokojowe między Izraelem i Hamasem daje nadzieję na zakończenie wojny i przerwanie katastrofy humanitarnej w Strefie Gazy. Podobnie jak cały świat, Polacy również uważnie przyglądają się sytuacji.

Publikacja: 10.10.2025 18:09

Dystrybucja pomocy humanitarnej w Strefie Gazy

Dystrybucja pomocy humanitarnej w Strefie Gazy

Foto: REUTERS

Anna Rogalska

W nocy z czwartku na piątek izraelski rząd zatwierdził pierwszą fazę planu pokojowego dla Strefy Gazy. Wojsko wycofało się z części zajmowanych terenów. Hamas ma 72 godziny na uwolnienie izraelskich zakładników. To początek wdrażania planu pokojowego prezydenta USA Donalda Trumpa, przyjętego przez obie strony konfliktu, który ma doprowadzić do zakończenia wojny.

Strefa Gazy w centrum zainteresowania. Czego chcą się dowiedzieć Polacy?

Jak wynika z analiz Google Trends, sytuacja w Strefie Gazy przyciąga dużą uwagę Polaków. W ostatnich dniach zainteresowanie wyraźnie wzrosło. Przyczyną są informacje dotyczące porozumienia pokojowego między Izraelem a Hamasem. Internauci poszukują nie tylko wiadomości na ten temat, ale interesują się również samą Strefą Gazy.

Najczęściej w tym kontekście pytają, czym jest Strefa Gazy. W połączeniu z hasłem Strefa Gazy często wpisywane są także takie frazy, jak „Izrael Strefa Gazy”, „Palestyna Strefa Gazy”, „Strefa Gazy mapa”, „Strefa Gazy wojna” oraz „Hamas”. Internauci pytają również, jak powstała Strefa Gazy oraz czym jest Hamas.

Czytaj więcej

Palestyńczycy, którzy podczas wojny zostali wysiedleni na południe Strefy Gazy, idą wzdłuż drogi na
Konflikty zbrojne
Izraelska armia wycofuje się z Gazy. Palestyńczycy wracają do zniszczonych domów

Wojna w Strefie Gazy. Konflikt wybuchł dwa lata temu

Konflikt zbrojny między Izraelem a Hamasem rozpoczął się 7 października 2023 r., po ataku Hamasu na Izrael. Podczas napaści po stronie izraelskiej zginęło niemal 1200 osób. Porwanych zostało 251 zakładników. Izrael odpowiedział atakiem na Strefę Gazy. Według ministerstwa zdrowia Strefy Gazy, kontrolowanego przez Hamas, zginęło dotąd ponad 67,1 tys. Palestyńczyków.

Czym jest Strefa Gazy?

Strefa Gazy jest położona na Bliskim Wschodzie, na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Graniczy z Egiptem i Izraelem. Nazwa pochodzi od jej największego miasta – Gazy. Obszar pozostaje pod administracją Autonomii Palestyńskiej, ale od czerwca 2007 r. jest kontrolowany przez Hamas – palestyńską organizacją polityczno-militarną, która przez Izrael, Unię Europejską i USA jest uznawana za terrorystyczną. Po przejęciu władzy w Strefie Gazy przez Hamas, Izrael i Egipt nałożyły na nią blokadę lądową, morską i powietrzną. Obszar otoczony jest murem bezpieczeństwa.

Źródło: rp.pl

Izrael Palestyna Strefa Gazy

Strefa Gazy w centrum zainteresowania. Czego chcą się dowiedzieć Polacy?

