Reklama

Rolnicy otwierają pola dla Polaków. Ratują się przed „klęską urodzaju”

„Klęska urodzaju” obserwowana w tym roku w rolnictwie wpłynęła na wzrost popularności samozbiorów. Ta bezpośrednia forma sprzedaży płodów rolnych cieszy się w ostatnich dniach ogromną popularnością, a informacji na jej temat w sieci szuka wielu Polaków.

Publikacja: 14.10.2025 15:16

W ostatnich dniach samozbiory cieszą się dużym zainteresowaniem wśród Polaków

W ostatnich dniach samozbiory cieszą się dużym zainteresowaniem wśród Polaków

Foto: Anna / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Samozbiory polegają na udostępnieniu przez rolnika lub sadownika swojej plantacji konsumentom. Ci natomiast samodzielnie zbierają na własne potrzeby rosnące tam owoce lub warzywa, za które następnie płacą. Tego rodzaju transakcja przynosi korzyści zarówno sprzedającym, jak i kupującym. Nie powinno więc dziwić, że w ostatnich dniach fraza „samozbiory” jest często wyszukiwana przez użytkowników internetu w Polsce.

Samozbiory cieszą się zainteresowaniem wśród Polaków

Jak wynika z analiz Google Trends, zainteresowanie tematem samozbiorów wśród internautów pojawiło się w sobotę 4 października i od tego dnia systematycznie wzrastało. Najwyższe było w czwartek 9 października, po czym zaczęło spadać. Nadal jednak utrzymuje się na poziomie wyższym niż przed 4 października.

Polacy szukający informacji na temat tej formy sprzedaży najczęściej wpisują dodatkowo frazy „samozbiory 2025” i „samozbiory papryki”. Ponadto, jak pokazują analizy, internauci szukają informacji na temat samozbiorów w konkretnych województwach. Obok frazy „samozbiory” najczęściej dopisują nazwy takich województw jak mazowieckie, lubelskie i śląskie, a w ostatnim  czasie coraz częściej także dolnośląskie.

Czytaj więcej

63 mln zł z UE dla polskich rolników. 50 mln euro popłynie do sześciu państw
Rolnictwo
63 mln zł z UE dla polskich rolników. 50 mln euro popłynie do sześciu państw

Dlaczego wielu rolników w Polsce ogłasza samozbiory?

Wzrost zainteresowania tematem samozbiorów spowodowany jest aktualną sytuacją w rolnictwie. Wielu rolników zdecydowało się w tym roku ogłosić tę bezpośrednią formę sprzedaży na prowadzonych przez siebie plantacjach zwłaszcza papryki, pomidorów, cebuli, kapusty i jabłek.

Reklama
Reklama

Wszystko z powodu trudności ze zbyciem wielu wyprodukowanych owoców i warzyw, za którą odpowiada „klęska urodzaju”. Na nią natomiast wpłynęło wiele czynników, wśród których najczęściej wymienia się:

  • nadpodaż (duża ilość plonów) i import powodujące obniżanie cen rynkowych;
  • niskie ceny w skupach, które często nie pokrywają nawet kosztów uprawy, a sam zbiór czynią nieopłacalnym;
  • niesprzyjającą sytuację geopolityczną;
  • trudne warunki pogodowe.

Samozbiory w obliczu „klęski urodzaju” są dla wielu rolników jedynym rozwiązaniem pozwalającym ograniczyć straty. Udaje im się za swój plon uzyskać cenę wyższą niż w skupie. Jednocześnie nie ponoszą kosztów zatrudnienia pracowników, magazynowania zbiorów czy ich transportu. Dodatkowo warzywa i owoce rosnące na ich plantacjach nie marnują się.

Czytaj więcej

Nazwy „stek, kotlet, kiełbasa, burger, hamburger” będą zarezerwowane dla produktów z mięsa
Przemysł spożywczy
Już nie będzie "wegańskich burgerów"? Nazwy stek i kotlet tylko dla mięsa

Konsumenci chętnie biorą udział w samozbiorach 

Samozbiory cieszą się w ostatnim czasie dużym zainteresowaniem wśród konsumentów. Przyczyn tego zjawiska jest kilka.

Duże znaczenie mają ceny produktów zbieranych bezpośrednio na plantacjach lub w sadach, które bywają dużo niższe niż te na targach czy w sklepach. Klienci doceniają również świeżość i jakość zakupionych w ten sposób towarów oraz możliwość samodzielnego wyboru spośród dużej liczby produktów.

Reklama
Reklama

Część konsumentów podkreśla, że korzysta z samozbiorów, aby wesprzeć lokalnych rolników w obliczu kryzysu rynkowego. Niektórzy cenią tę formę sprzedaży bezpośredniej, ponieważ wpisuje się w modę na zdrowy styl życia i przeciwdziała marnowaniu żywności. Jeszcze inni traktują samozbiory jako okazję do pożytecznego spędzania czasu na świeżym powietrzu wspólnie z rodziną czy znajomymi.

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polska Rolnictwo Uprawy

Samozbiory polegają na udostępnieniu przez rolnika lub sadownika swojej plantacji konsumentom. Ci natomiast samodzielnie zbierają na własne potrzeby rosnące tam owoce lub warzywa, za które następnie płacą. Tego rodzaju transakcja przynosi korzyści zarówno sprzedającym, jak i kupującym. Nie powinno więc dziwić, że w ostatnich dniach fraza „samozbiory” jest często wyszukiwana przez użytkowników internetu w Polsce.

Samozbiory cieszą się zainteresowaniem wśród Polaków

Pozostało jeszcze 88% artykułu
Reklama
Dystrybucja pomocy humanitarnej w Strefie Gazy
IT
Zainteresowanie Polaków Strefą Gazy gwałtownie rośnie. Czego szukają w sieci?
Kandydaci coraz częściej używają narzędzi AI, które pomagają dopasować CV do oferty pracy
IT
Firmy alarmują: to już koniec CV i rekrutacyjny chaos. ChatGPT w służbie kandydatów
Wojska Obrony Cyberprzestrzeni zainteresowały wielu Polaków / zdjęcie ilustracyjne
IT
Uwaga na takie wiadomości WhatsApp. Wojska Obrony Cyberprzestrzeni wydały specjalny komunikat
Na płycie warszawskiego Torwaru rywalizuje 40 drużyn. W rywalizacji liczą się precyzja, współpraca,
IT
Cybermistrzostwa Europy ruszyły. Gospodarzem jest Warszawa
„Dzień chłopaka” młodzi ludzie obchodzą 30 września
IT
„Dzień Chłopaka” wygra z „Dniem Kobiet”? To może być nowy hit e-handlu
Reklama
Reklama
e-Wydanie