Samozbiory polegają na udostępnieniu przez rolnika lub sadownika swojej plantacji konsumentom. Ci natomiast samodzielnie zbierają na własne potrzeby rosnące tam owoce lub warzywa, za które następnie płacą. Tego rodzaju transakcja przynosi korzyści zarówno sprzedającym, jak i kupującym. Nie powinno więc dziwić, że w ostatnich dniach fraza „samozbiory” jest często wyszukiwana przez użytkowników internetu w Polsce.

Samozbiory cieszą się zainteresowaniem wśród Polaków

Jak wynika z analiz Google Trends, zainteresowanie tematem samozbiorów wśród internautów pojawiło się w sobotę 4 października i od tego dnia systematycznie wzrastało. Najwyższe było w czwartek 9 października, po czym zaczęło spadać. Nadal jednak utrzymuje się na poziomie wyższym niż przed 4 października.

Polacy szukający informacji na temat tej formy sprzedaży najczęściej wpisują dodatkowo frazy „samozbiory 2025” i „samozbiory papryki”. Ponadto, jak pokazują analizy, internauci szukają informacji na temat samozbiorów w konkretnych województwach. Obok frazy „samozbiory” najczęściej dopisują nazwy takich województw jak mazowieckie, lubelskie i śląskie, a w ostatnim czasie coraz częściej także dolnośląskie.

Dlaczego wielu rolników w Polsce ogłasza samozbiory?

Wzrost zainteresowania tematem samozbiorów spowodowany jest aktualną sytuacją w rolnictwie. Wielu rolników zdecydowało się w tym roku ogłosić tę bezpośrednią formę sprzedaży na prowadzonych przez siebie plantacjach zwłaszcza papryki, pomidorów, cebuli, kapusty i jabłek.