Wiadomo już, jak Rosjanie położyli ukraińskiego giganta. To autorzy wirusa NotPetya

„Ten atak hakerski to ostrzeżenie dla całego zachodniego świata, bo uświadamia, że dziś nikt tak naprawdę nie jest nietykalny” – tak o cyberuderzeniu w giganta branży telekomunikacyjnej, który choć mocno inwestuje w ochronę IT, padł ofiarą przestępców powiązanych z Kremlem, mówi Illia Vitiuk, szef departamentu cyberbezpieczeństwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Opisuje on atak rosyjskich hakerów, którzy włamali się do systemu operatora łączności Kyivstar. Choć cios w ukraińskiego giganta telekomunikacyjnego został zadany już wiele miesięcy temu, to jego skutki były odczuwalne na wielu poziomach bardzo długo.

Rosjanie uzyskali dostęp do zasobów operatora

Sprawa, którą opisuje Reuters, miała swoje początki w maju 2023 r. Cyberprzestępcy zyskali dostęp do systemów operatora i sparaliżowali jego usługi, co odczuło ok. 24 mln użytkowników. Ale Kremlowi chodzić miało nie tylko o zniszczenia infrastruktury i ograniczenie działalności operatora (atak zniszczył tysiące wirtualnych serwerów i komputerów), ale również o pozyskanie cennych informacji. Jak się okazało, na skutek ataku hakerzy zyskali pełny dostęp do zasobów telekomu.

Jak informuje Reuters, byli więc w stanie wykraść dane osobowe użytkowników, śledzić lokalizację ich telefonów, a nawet przechwytywać wiadomości SMS. Illia Vitiuk, w rozmowie z agencją, nie wyklucza, że cyfrowi szpiedzy mogli też zdobyć dostęp do kont na Telegramie. Jednocześnie zapewnił, że sytuacja jest już opanowana, firma Kyivstar przywróciła swoje systemy do działania i już zdołała odeprzeć nowe próby ataków cybernetycznych.