Co łączy Nawrockiego i pasikonika? Raport Google odsłania Polaków

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie hasła najczęściej wyszukiwali Polacy w roku 2025?

Dlaczego postać Labubu zdobyła zaskakującą popularność w Polsce?

Jakie nietypowe pytania zadawali Polacy w wyszukiwarkach internetowych?

Co „googlało” się w 2025? Ranking tego, czego Polacy szukali online co roku budzi sporo zaskoczeń, choć daje też wgląd w to, czym, tak naprawdę, się interesujemy i co przyciąga naszą uwagę. Z opublikowanego właśnie raportu „Rok w wyszukiwarce”, który „Rzeczpospolita” publikuje jako pierwsza, wynika, że mijający rok upłynął nam pod hasłem wyborów prezydenckich. To tematyka związana z wyborem głowy państwa bezsprzecznie zdominowała sieć.

Labubu popularniejsze niż Nawrocki

Wśród haseł zyskujących popularność wybory prezydenckie znalazły się na pierwszym miejscu. Nic dziwnego – gorąca kampania, wielu kandydatów i ostra rywalizacja Rafała Trzaskowskiego z Karolem Nawrockim przyciągała uwagę nad Wisłą. To dlatego wśród najmocniej „trendujących” (Google Trends) tematów w wyszukiwarce Google (w Top 10) znalazły się też takie zwroty jak „wyniki wyborów” i „Karol Nawrocki”.

Wyprzedziły choćby wyniki wyszukiwań Charlie Kirka, Roberta Prevosta i papieża Franciszka. Ten pierwszy to amerykański prawicowy aktywista polityczny, współzałożyciel konserwatywnej organizacji Turning Point USA, który zginął tragicznie 10 września – został zastrzelony przez zamachowca podczas przemówienia na wiecu na kampusie Utah Valley University. To zdarzenie rozgrzało internet, zwłaszcza za oceanem. Na świecie, ale i w katolickiej Polsce, oczy milionów skierowane były jednak w mijającym roku na Watykan. To tam dokonała się wielka zmiana w Stolicy Apostolskiej – zmarłego papieża Franciszka zastąpiła nowa głowa Kościoła – Amerykanin Robert Prevost. Jednakże Google odnotował zdecydowanie więcej wydarzeń, które „klikały się” w sieci w 2025 r. szczególnie intensywnie. Wystarczy wspomnieć o zdarzeniach w Iranie (hasło „Iran” znalazło się na 9. pozycji wśród najpopularniejszych), gdy w czerwcu USA zaatakowały tamtejsze instalacje atomowe, czy o premierze serialu „Heweliusz”, który z miejsca stał się prawdziwym hitem (internauci wyszukiwali informacji o tym serialu nawet częściej niż o nowym polskim prezydencie).