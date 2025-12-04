Co łączy Nawrockiego i pasikonika? Raport Google odsłania Polaków

Aktualizacja: 05.12.2025 03:22 Publikacja: 04.12.2025 09:00
Borys Szyc w serialu „Heweliusz”. Polacy wyszukiwali na potęgę informacji o popularnym serialu „Hewelisz”
Co „googlało” się w 2025? Ranking tego, czego Polacy szukali online co roku budzi sporo zaskoczeń, choć daje też wgląd w to, czym, tak naprawdę, się interesujemy i co przyciąga naszą uwagę. Z opublikowanego właśnie raportu „Rok w wyszukiwarce”, który „Rzeczpospolita” publikuje jako pierwsza, wynika, że mijający rok upłynął nam pod hasłem wyborów prezydenckich. To tematyka związana z wyborem głowy państwa bezsprzecznie zdominowała sieć.
Wśród haseł zyskujących popularność wybory prezydenckie znalazły się na pierwszym miejscu. Nic dziwnego – gorąca kampania, wielu kandydatów i ostra rywalizacja Rafała Trzaskowskiego z Karolem Nawrockim przyciągała uwagę nad Wisłą. To dlatego wśród najmocniej „trendujących” (Google Trends) tematów w wyszukiwarce Google (w Top 10) znalazły się też takie zwroty jak „wyniki wyborów” i „Karol Nawrocki”.
Wyprzedziły choćby wyniki wyszukiwań Charlie Kirka, Roberta Prevosta i papieża Franciszka. Ten pierwszy to amerykański prawicowy aktywista polityczny, współzałożyciel konserwatywnej organizacji Turning Point USA, który zginął tragicznie 10 września – został zastrzelony przez zamachowca podczas przemówienia na wiecu na kampusie Utah Valley University. To zdarzenie rozgrzało internet, zwłaszcza za oceanem. Na świecie, ale i w katolickiej Polsce, oczy milionów skierowane były jednak w mijającym roku na Watykan. To tam dokonała się wielka zmiana w Stolicy Apostolskiej – zmarłego papieża Franciszka zastąpiła nowa głowa Kościoła – Amerykanin Robert Prevost. Jednakże Google odnotował zdecydowanie więcej wydarzeń, które „klikały się” w sieci w 2025 r. szczególnie intensywnie. Wystarczy wspomnieć o zdarzeniach w Iranie (hasło „Iran” znalazło się na 9. pozycji wśród najpopularniejszych), gdy w czerwcu USA zaatakowały tamtejsze instalacje atomowe, czy o premierze serialu „Heweliusz”, który z miejsca stał się prawdziwym hitem (internauci wyszukiwali informacji o tym serialu nawet częściej niż o nowym polskim prezydencie).
Ale prawdziwym hitem i dość niespodziewanym zostało Labubu. Hasło to było na drugim miejscu w tym roku wśród tych najbardziej zyskujących popularność. Nazwa, która pewnie wielu osobom nic nie powie, to światowy przebój. A co to jest Labubu? Chodzi o postać stworzoną przez Kasinga Lunga, autora serii książek dla dzieci pod tytułem „The Monsters”, ale spopularyzowaną przez firmę Pop Mart, która produkuje i sprzedaje figurki. Te mają charakterystyczny wygląd, który przyciąga uwagę – duże oczy, szeroki uśmiech, wystające zęby i wydłużone uszy, co nadaje im unikalny, słodko-straszny wygląd. Maskotki te zyskały popularność jako modny dodatek (przypinany do ubrania), przedmiot kolekcjonerski i trend w mediach społecznościowych. Co ciekawe, okazały się hitem nie tylko wśród dzieci, ale i dorosłych.
Google badało aktywność polskich internautów w różnych kategoriach. I tak pod lupę wzięto hasła wpisywane w wyszukiwarkę m.in. w kategoriach: „ludzie”, „filmy” czy „seriale”, a także pytania: „czy”, „jak”, „ile”, a także „co to”. I tu znów o sobie dały znać wybory prezydenckie. Urzędujący prezydent był najczęściej wyszukiwaną online osobą w naszym kraju. Wyprzedził kolejno wspomnianego Prevosta, swojego kontrkandydata Trzaskowskiego, a także Justynę Steczkowską („googlano” ją, gdyż była naszą reprezentantką na Eurowizji) i kontrowersyjnego polityka Grzegorza Brauna. Pozostałe pozycje w kategorii „ludzie” również zajęli kandydaci na prezydenta: Maciej Maciak, Adrian Zandberg, Joanna Senyszyn i Krzysztof Stanowski, który uplasował się tuż nad nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski Janem Urbanem. Rodzimi internauci wiele uwagi poświęcili również tragicznie zmarłej aktorce kabaretowej Joannie Kołaczkowskiej.
W kategoriach związanych z kinematografią królowały seriale „Heweliusz”, „Squid Game”, „Wzgórze psów” i „1670”, a wśród filmów: „Dom dobry”, „Konklawe” i „Minecraft”. W sieci szukaliśmy także informacji na temat aktorów, zwłaszcza Jacka Kopczyńskiego, Macieja Musiała i Filipa Gurłacza.
Tradycyjnie, jak co roku, zestawienie „Rok w wyszukiwarce” przynosi również sporo zaskoczeń – w tym wypadku chodzi o pytania zadawane online. Z jednej strony oddają one pewne trendy i obrazują zjawiska, jak popularne „ile kosztuje iPhone 17”, „ile kosztuje 100 g złota”, „czy będzie wojna”, „co to jest szon patrol”, czy „jaka jest definicja zamachu stanu”, zaś z drugiej dziwi, jakiej wiedzy poszukujemy. I tak w 2025 r. najczęściej pytaliśmy na przykład o to: „co oznacza tralalero tralala” (znana z memów postać rekina w butach Nike), „jak jeść kumkwat”, „gdzie pasikonik ma uszy”, „ile kolan ma koń”.
W kategorii pytań również królowały kwestie związane z wyborami prezydenckimi i kandydatami. Polacy szukali więc odpowiedzi, czym jest zażywany przez Nawrockiego snus, ile lat mają urzędujący prezydent i rywalizujący w wyborach z nim Trzaskowski, ile zarabia się na stanowisku głowy państwa, a także co robi żona Karola Nawrockiego. Wśród tych najpopularniejszych zapytań Google odnotowuje także te bardziej egzystencjalne i poszerzające naszą wiedzę o świecie: dlaczego umieramy, dlaczego Izrael zaatakował Iran oraz najczęściej wpisywana „definicja” – czym jest faszyzm.
