Cyberprzestępcy vs. instytucje finansowe – wygra ten, kto lepiej zrozumie drugą stronę

Jak wyglądają najpopularniejsze aktualnie cyberzagrożenia, wymierzone w sektor bankowy i jego klientów?

Jakob Souček: Instytucje z sektora bankowego są atrakcyjnym celem dla cyberprzestępców, ale scenariusze ataków niekoniecznie zakładają bezpośrednią kradzież środków. Jednym z kluczowych zagrożeń dla instytucji finansowych są ataki wykorzystujące złośliwe oprogramowanie ransomware. Cyberprzestępcy często liczą, że z większym prawdopodobieństwem i pod presją będą one skłonne płacić okupy, np. za odblokowanie systemów. Jeszcze powszechniejszym zagrożeniem dla sektora są ataki wymierzone w klientów. Cyberprzestępcom zdecydowanie łatwiej jest zaatakować właśnie ich, niż próbować bezpośrednio łamać zabezpieczenia banków, które należą do jednych z najlepiej chronionych instytucji na rynku.

Zatem po jakie strategie sięgają cyberprzestępcy, atakując klientów instytucji finansowych?

Jakob Souček: Poważnym zagrożeniem dla klientów banków są np. tzw. infostealery (typ złośliwego oprogramowania wykradającego dane). Szybko eksfiltrują poufne informacje i przechowywane dane uwierzytelniające, sprzedając je online temu, kto zaoferuje najwyższą cenę. Aby bronić się przed takimi zagrożeniami, należy wdrożyć uwierzytelnianie wieloskładnikowe, unikać przechowywania haseł w przeglądarkach i stosować typową ochronę przed phishingiem (ponieważ większość infostealerów dociera do atakowanych za pośrednictwem wiadomości phishingowych). Duża część klientów banków (szczególnie w Europie) korzysta z bankowości mobilnej, fałszywe więc aplikacje na Androida, podszywające się pod oficjalne oprogramowanie, także stanowią poważne zagrożenie. Zazwyczaj rozpowszechniane są za pomocą taktyk phishingowych czy socjotechnicznych i są trudne do odróżnienia od legalnych. Kolejny znany problem to przekazy spreparowane przy użyciu technologii deepfake, wykorzystywane do podszywania się pod osoby publiczne i namawiania do skorzystania z fałszywych okazji inwestycyjnych. Inna sprytna technika ataku to vishing. Wówczas oszust podszywający się pod bankiera próbuje zmusić ofiarę do podjęcia działań w celu rzekomego zabezpieczenia jej aktywów finansowych.

W jaki sposób instytucje finansowe mogą chronić przed takimi atakami siebie i swoich klientów?