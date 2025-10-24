Miał być hit. Eksperci alarmują: ta przeglądarka to „bezprecedensowe zagrożenie”

Firma OpenAI rzuca wyzwanie Google i Microsoftowi – właśnie wprowadzana internetowa przeglądarka, inna niż produkty rywali, bo zasilana sztuczną inteligencją, ma potencjał, by ostro namieszać. I to z dwóch powodów. Po pierwsze, nowa platforma może rozbić dominującą pozycję gigantów w sieci, a po drugie – doprowadzić do cybernetycznej katastrofy. Eksperci załamują bowiem ręce i alarmują, że Atlas stanowi „bezprecedensowe zagrożenie” dla bezpieczeństwa, z którymi tradycyjne zabezpieczenia sieciowe nie są w stanie sobie poradzić. W ciągu ledwie doby od premiery specjaliści z Brave Software odkryli poważne luki w zabezpieczeniach nowej przeglądarki.

OpenAI chce być jak Apple?

Przeglądarka od twórców ChatGPT to bezpośredni cios w pozycję Chrome i Edge. Jak twierdzi Shreyasee Majumder, analityk GlobalData, nastroje względem projektu Atlas są przeważnie optymistyczne co do jego potencjału. Jego zdaniem wielu specjalistów uważa, że Atlas ulepsza aplikacje internetowe, integrując możliwości AI bezpośrednio z procesem przeglądania, a integracja ta pozwala użytkownikom bezproblemowo wykonywać zadania, takie jak podsumowywanie stron, automatyczne wypełnianie formularzy i uruchamianie kodu. Szczególnie interesująco prezentuje się Tryb Agenta (Agent Mode).

Analitycy zwracają uwagę, że OpenAI może trenować swoje modele do „natywnej pracy z przeglądarką, ponieważ kontroluje cały stos”. Matthew Berman, właściciel Forward Future, zauważył, że ChatGPT Atlas sprawia, iż aplikacje internetowe stają się „znacznie potężniejsze niż aplikacje desktopowe”. W mediach społecznościowych napisał: „Na przykład używam Slacka jako aplikacji desktopowej, ale gdybym używał go jako aplikacji webowej, miałby wbudowaną moc ChatGPT”.

Daniel Mac, agentic engineering w Amp, wskazuje, że Atlas umocni pozycję firmy Sama Altmana. „OpenAI odwaliło kawał dobrej roboty. To kolejny krok w kierunku przekształcenia ChatGPT w ekosystem dla konsumenckiego AI. Powstaje Apple w świecie AI” – podkreśla w jednym z postów w sieci. Z kolei Shane Mac, współzałożyciel firmy Ephemera, przekonuje: „10 minut z ChatGPT Atlas i już nigdy nie wrócę do starej przeglądarki”.