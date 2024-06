Czy warto pracować w helpdesku? Oni działają na pierwszej linii

Wiedza techniczna jest oczywiście niezbędna do pracy w helpdesku. Jednak to nie wszystko. Trzeba mieć też umiejętności miękkie, które przydadzą się w stresogennym środowisku, podczas pracy pod dużą presją czasu, przy jednoczesnej dbałości o dobre custmer experience. Umiejętności miękkie, które powinien posiadać idealny kandydat na pracownika helpdesk to między innymi: komunikatywność i cierpliwość, umiejętność zarządzania czasem, odporność na stres, skrupulatność i dokładność. Pracownik helpdesku często musi radzić sobie z wieloma zgłoszeniami jednocześnie, dlatego ważne jest, aby był zorganizowany i umiał priorytetyzować zadania, aby efektywnie rozwiązywać problemy. No i oczywiście ważna jest tez chęć do nauki. Branża IT stale się rozwija, dlatego pracownik powinien być gotów na ciągłe pogłębianie swoich umiejętności i zdobywanie wiedzy na temat nowych technologii i rozwiązań.

Ile zarabia się w helpdesku?

Wysokość wynagrodzenia pracownika helpdesku zależy od bardzo wielu czynników, takich jak wielkość firmy, stanowisko, a nawet województwo. Ich zarobki zależą też od branży, w jakiej pracują i zdobytego doświadczenia. Najlepsi specjaliści IT support, zwłaszcza jeśli zajmują się zdalną pomocą dla klientów obcojęzycznych, są bardzo dobrze opłacani.

Jeśli chodzi o zarobki na polskim rynku to obecnie osoba na stanowisku specjalisty wsparcia IT, według danych z 2023 roku dostarczonych przez Sedlak & Sedlak, firmę zajmującą się doradztwem HR, zarabia średnio 7040 PLN brutto. Najgorzej zarabiający na tym stanowisku otrzymują mniej niż 5960 PLN brutto, a najlepiej wynagradzanych - więcej niż 8430 PLN brutto. Największe zarobki w helpdesk występują w województwie dolnośląskim , a najniższe w województwie lubelskim.

Z kolei jak podaje Jooble.pl, jeden z dużych serwisów z ogłoszeniami o pracę, od 12 czerwca 2024 przeciętny pracownik helpdesk w Polsce zarabia rocznie 86892 PLN, to 7241 PLN na miesiąc i 45,26 PLN za godzinę. Przy wyliczaniu średniej płacy, najniższe roczne wynagrodzenie to 78396 PLN, a najwyższe to 98220 PLN.

Jakie są największe korzyści z pracy w dziale pomocy IT?

Praca w dziale wsparcia IT może być pierwszym krokiem w kierunku dalszej kariery w branży IT, przed przejściem do obszarów takich jak zarządzanie sieciami komputerowymi czy cyberbezpieczeństwo. Liczba miejsc pracy w obszarze cyberbezpieczeństwa rośnie z dnia na dzień, a specjalistów wciąż jest tu za mało. Dział pomocy technicznej daje możliwość pracy z użytkownikami końcowymi, a szkolenie użytkowników to duża część utrzymywania bezpieczeństwa organizacji. Skupienie się na administracji chmurą może być również ciekawe. Coraz więcej organizacji przechodzi na model cloud computing i potrzebuje wiedzy dotyczącej właściwego zaprojektowania i wdrożenia architektury chmurowej. Można też rozwijać dalej umiejętności wsparcia technicznego, aby pracować nad bardziej zaawansowanymi zagadnieniami jako ekspert poziomu II lub III, administrator systemów lub kierownik wsparcia IT.