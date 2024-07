Awaria jednego systemu rzuciła świat na kolana. Czy czeka nas powtórka?

– To, co jest niezwykle istotne w cyberbezpieczeństwie, to proces zarządzania ryzykiem. Dywersyfikacja dostawców i aktywów. Plan B, C, a nawet D. Redundancja i dywersyfikacja – mówi Maciej Cieśla, szef ds. cyberbezpieczeństwa w HackerU. – W przyszłości możemy spodziewać się kolejnych podobnych tematów, gdyż do cyberbezpieczeństwa wiele firm podchodzi wciąż nieprofesjonalnie na zasadzie: „jakoś to będzie”, no i jakoś to jest... – dodaje.

Kto najbardziej ucierpiał na awarii

Skala awarii była zaskoczeniem, ale według strony internetowej Statcounter Microsoft pozostaje dominującym systemem operacyjnym dla komputerów stacjonarnych na świecie, z ponad 72-proc. udziałem w rynku. Teraz mamy tego efekty, choć oprogramowanie CrowdStrike jest używane głównie przez firmy – klientami są 43 stany USA i prawie 300 koncernów z listy Fortune 500.

– Globalna awaria usług Microsoftu ujawniła nie tylko skalę zależności od jego systemów, ale także wyzwania w obsłudze klienta podczas kryzysów. Wpływ tej sytuacji wykracza daleko poza firmy bezpośrednio korzystające z usług Microsoftu, dotykając miliony użytkowników końcowych – mówi Anna Nowacka z firmy KODA.ai. – W tej sytuacji ważna jest szybka reakcja, ale też skalowalność procesów obsługi klienta na wypadek tak dużych awarii – dodaje.

Czytaj więcej IT Potężne skutki awarii CrowdStrike`a, która zablokowała Windows. Świat wstaje z kolan Wiadomo już, kto najbardziej ucierpiał z powodu wadliwej aktualizacji antywirusa firmy CrowdStrike, która spowodowała awarię komputerów z systemem Microsoftu. To już 2 tys. odwołanych lotów, kłopoty na kolei w bankach czy nawet w stacjach telewizyjnych.

Według Downdetector, witryny internetowej śledzącej awarie na podstawie raportów użytkowników, w piątek zgłoszono setki tysięcy awarii oprogramowania Microsoftu.

Michelle Badrian, starsza menedżer ds. komunikacji w firmie Ookla, która jest właścicielem Downdetector, powiedziała, że w ciągu 16 godzin napłynęło 311 tys. raportów o awariach na całym świecie. Dodała, że z tej liczby 58 tys. raportów pochodziło ze Stanów Zjednoczonych, 26 tys. – z Wielkiej Brytanii i 20 tys. – z Indii. Duża liczba raportów napłynęła także z Niemiec, Kanady i Australii. W Polsce awaria czasowo zablokowała terminal kontenerowy Baltic Hub, problemy dotyczyły tez niektórych banków, jak Santander.