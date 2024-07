Wytrwałość i upór w dążeniu do celu kluczem do sukcesu

– Po pierwsze, uwielbiam reprezentować swój kraj w różnych programach i organizacjach. Po drugie, uwielbiam przywództwo i chciałabym się o nim dowiedzieć więcej. Bo przywództwo to umiejętność. Próbuję też dowiedzieć się nowych rzeczy o sobie, swoich kompetencjach, silnych stronach i odkryć, co chciałabym robić. Bardzo ważny jest też networking. Uwielbiam społeczność i poznawanie nowych ludzi – mówi Georgia. – Jestem humanistką, dlatego szczególnie ciekawe były dla mnie warsztaty dotyczące etyki sztucznej inteligencji, które dały mi możliwość poznania zupełnie nowych rzeczy z obszaru technologii. Świetne były też zajęcia dotyczące przywództwa. Dały mi możliwość sprawdzenia się w wystąpieniu publicznym, czego nie robię często, bo jestem nieśmiała. Było to dla mnie bardzo inspirujące – dodaje.

Natalia Kardas, studentka na kierunku lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, mówi, że gdy tylko przeczytała program ELA, stwierdziła, że pasuje do tego projektu. – Studiuję kierunek lekarski, ale jestem mocno związana z innowacjami medycznymi. Lubię się także udzielać społecznie w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland. Łącząc to wszystko, stwierdziłam, że rozwiązania cyfrowe w medycynie to jest coś dla mnie, chcę się tym zajmować w przyszłości obok specjalizacji, którą wybiorę – zaznacza.

Czego spodziewa się po udziale w ELA? – Chcę poznać kulisy tworzenia projektów interdyscyplinarnych i łączenia ludzi, którzy mają różne doświadczenia. Razem możemy stworzyć coś użytecznego nie tylko na rynku medycznym. Liczę na taką współpracę w trakcie programu, jak i później – opowiada.

Uczestniczki European Leadership Academy podkreślają, że nie należy się zrażać niepowodzeniami, robić swoje i wierzyć w siebie. Tak jest choćby ze zgłaszaniem się do takich programów.

– Zawsze trzeba zrobić pierwszy krok, czyli nie bać się, aplikować i przedstawić swoją historię, dotyczącą nie tylko studiów, ale także zainteresowań – radzi Natalia.

– Nigdy nie obawiaj się chwalić się tym, co robisz. Na pewno robisz rzeczy, o których chcesz opowiedzieć innym. Nie wahaj się wysłać zgłoszenia. Poznaj swoją wartość, gdy zostaniesz wybrana. A nawet jeśli to nie nastąpi, to wcale nie oznacza, że nie jesteś wystarczająco dobra. Znaczy to tylko tyle, że ktoś inny był dobry, ale ty też jesteś dobra – mówi Johanna.