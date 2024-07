Kobiety kształtują przyszłość Europy

– Kiedy patrzę na was, jestem nieco zazdrosna – w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Nasze pokolenie nie miało takich szans. Wy dziś, dzięki globalnej sieci, macie dostęp do informacji i wiedzy. Możecie zrobić, co tylko chcecie, tylko od was zależy, dokąd podążycie i co osiągniecie – podkreśliła Gabriela Morawska-Stanecka, zwracając się do uczestniczek ELA.

Podczas sesji polskie przedsiębiorczynie przedstawiły także przyszłym młodym liderkom historie sukcesu swoich pomysłów biznesowych. Martyna Zastawna, założycielka i prezeska woshwosh, mówiła, jak powstał pomysł na – jak podkreśla – pierwszą w Europie firmę zajmującą się cyrkularnością obuwia.

Urszula Sankowska, współtwórczyni i prezeska MIM Fertility, współtwórczyni MIM Solutions, opowiadała, jak narodził się pomysł na biznes, który pracuje nad rozwiązaniami wykorzystującymi sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, mającymi pomóc w leczeniu niepłodności.

O działaniach na rzecz wsparcia obecności kobiet w STEM mówiła z kolei Bianka Siwińska, członkini Rady ds. Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji, a także prezeska Fundacji Edukacyjnej Perspektywy oraz twórczyni jednej z największych technologicznych konferencji dla kobiet w tej części Europy Perspektywy Women in Tech Summit.

Tegoroczna, czwarta Summer School for Female Leadership in the Digital Age w ramach European Leadership Academy, odbyła się po raz pierwszy w Warszawie. Wzięło w niej udział 29 uczestniczek ze wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz Ukrainy i Bałkanów Zachodnich.

Jak co roku, inicjatywa zgromadziła znakomitych ekspertów i ekspertki, liderów, liderki i mentorów z całego świata podczas intensywnego tygodnia szkoleniowego, którego poziom, jak podkreśla Huawei, dorównuje najlepszym programom oferowanym przez wiodące uniwersytety. Poprzednie edycje programu odbyły się w Portugalii (2021), Czechach (2022) i Hiszpanii (2023).