Poznaliśmy młode przyszłe liderki Europy

Była to czwarta edycja tego projektu i pierwsza, która odbyła się w Polsce. Poprzednie miały miejsce w Portugalii (2021), Czechach (2022) i Hiszpanii (2023). Projekt jest częścią zainicjowanej przez Huawei European Leadership Academy (Europejska Akademia Liderek).

Wydarzenie, które prowadziła Luisa Baldini, współtwórczyni firmy Composure Media i była korespondentka BBC, stało się okazją do podsumowania niezwykle intensywnego tygodnia, wypełnionego szkoleniami, warsztatami, prelekcjami, panelami, a przede wszystkim rozmowami i wymianą doświadczeń.

W swoich wystąpieniach podsumowujących projekt uczestniczki Summer School for Female Leadership in the Digital Age (letniej szkoły liderek epoki cyfrowej) wspierały m.in. Bianka Siwińska, członkini Rady ds. Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji, a także prezeska Fundacji Edukacyjnej Perspektywy oraz twórczyni Perspektywy Women in Tech, Kaja Posnik z Fundacji Future Girls Ready oraz Mary Coughlan, była wicepremier Irlandii. Ze sceny padło wiele ważnych dla młodych dziewcząt stwierdzeń. M.in. o tym, że należy wierzyć w siebie i swoje marzenia, że zawsze jest tak, że nie wszystko się udaje, ale aby skutecznie dążyć do wyznaczonego sobie i osiągnąć sukces, trzeba ciągle próbować na nowo.

Berta Herrero, dyrektorka ds. różnorodności, równości i włączenia społecznego w Huawei Europe oraz pomysłodawczyni i dyrektorka programu Summer School for Female Leadership in the Digital Age, dziękując i gratulując wszystkim uczestniczkom zapowiedziała, że od przyszłej edycji projektu dołączą do niego przedstawicielki nowych krajów: Islandii, Szwajcarii oraz Turcji. W dotychczasowych edycjach School for Female Leadership in the Digital Age brały udział reprezentantki wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz Ukrainy i Bałkanów Zachodnich.

Podczas gali poznaliśmy także laureatów nagród European Leadership Academy. Nagroda dla zespołu marzeń (Dream Team Award) trafiła do Zespołu Ciemnoniebieskiego (Team Dark Blue) w składzie Teodora Kolak (Chorwacja), Ada-Emilia Fu Qing Koskinen (Finlandia), Konstantina Maria Cheimara (Grecja), Gaia Verzelli (Włochy), Tatjana Kiseļova (Łotwa).