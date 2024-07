Przybywa kobiecych talentów w nowych technologiach

– Widzimy ogromne zainteresowanie kobiet w Polsce nowymi technologiami i pracą w tym sektorze, który przez lata był postrzegany jako zdominowany przez mężczyzn – podkreśla w komentarzu dla „Rzeczpospolitej” Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska, branżowej organizacji pracodawców, która zrzesza największe firmy z branży RTV i IT. Zaznacza, że Polki chcą poszerzać swoją wiedzę, szczególnie dotyczącą narzędzi AI, i są zainteresowane rozwojem kariery w sektorze ICT.

Ten trend zauważają też rekruterzy. – W ostatnich czterech–pięciu latach widzimy znaczący wzrost zainteresowania kobiet pracą w IT. Ten trend nasilił się w pandemii, gdy część osób była zmuszona do przebranżowienia, a jednocześnie branża IT realizowała rekordową liczbę projektów – mówi Joanna Supryk, szefowa zespołu rekrutacji IT w firmie doradztwa personalnego Awareson. Według niej rosnącemu zainteresowaniu kobiet karierami w IT sprzyja podejście firm. Wiele z nich – szczególnie firmy z kapitałem skandynawskim i amerykańskim, ale coraz częściej także polskie start-upy – stawia na inkluzyjną i nastawioną na różnorodność politykę zatrudnienia. Widać to np. w procesach rekrutacyjnych, gdzie wymagany jest określony udział kobiet. Dotyczy to także programistek, których w IT wciąż jest stosunkowo niewiele.

Średni szczebel

Jak ocenia ekspertka Awareson, kobiety w IT najczęściej wybierają specjalizacje łączące technologię z innymi kompetencjami, na przykład w obszarze finansów, HR czy zarządzania. Zajmują się UX/UI i front-end developmentem, co wymaga poczucia estetyki, zarządzaniem projektami (jako Scrum Master, Agile Coach czy menedżerki projektów), a także działają w obszarze ERP – łącząc wiedzę o IT i zarządzanie procesami biznesowymi, szczególnie jako konsultantki z obszaru finansów i HR). Co więcej, kobiety nie tylko coraz częściej pracują w branży technologicznej, ale również awansują. – W ostatnich latach widzimy wśród kobiet coraz większą odwagę w aplikowaniu na role seniorskie i liderskie. Panie coraz bardziej stawiają na rozwój zawodowy w IT i bardzo dobrze prezentują się na rozmowach kwalifikacyjnych – ocenia Joanna Supryk.

Często też jeśli w finale procesu rekrutacyjnego jest kobieta i mężczyzna, to firmy decydują się na zatrudnienie kobiety. – Co do zasady jednak w IT płeć jest drugorzędna, liczą się kompetencje – zastrzega ekspertka Awareson. Widać też rosnącą grupę kobiet awansujących w strukturach firm. Wiele kobiet, które weszły do branży IT w pandemii, wykorzystało kolejne lata na rozwój i dziś zajmuje już stanowiska menedżerskie. Najczęściej są to jednak menedżerki średniego szczebla.

– Wśród dyrektorów IT kobiety wciąż są rzadkością, częściej spotykamy je jako liderki konkretnych obszarów technologicznych – przyznaje ekspertka Awareson, zwracając też uwagę na różnice w ścieżce awansu kobiet i mężczyzn w IT. O ile awansujący mężczyźni to zwykle liderzy technologiczni wyróżniający się wiedzą z danego obszaru IT, o tyle w przypadku kobiet awans częściej zaczyna się od ról z obszaru zarządzania, takich jak Scrum Master, Project Management i Agile Coach.