SoDA Conference 2025 to największe wydarzenie branży IT w Polsce, które od lat gromadzi liderów sektora IT oraz przedstawicieli Software House’ów. Tegoroczna edycja będzie szczególnie wyjątkowa. Zostanie zorganizowana pod hasłem "NEW REALITY: Adaptation & Resilience", a jej celem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak polskie firmy mogą skutecznie adaptować się do zmieniających się warunków rynkowych i budować odporność w obliczu kryzysów.

Praktyczna wiedza – kluczowe rozwiązania dla przyszłości IT

W programie konferencji znajdą się prelekcje, panele dyskusyjne i case studies na temat najnowszych trendów w IT, innowacyjnych technologii, wyzwań związanych z bezpieczeństwem danych, sztuczną inteligencją oraz nowymi modelami biznesowymi. To także okazja do głębokiej refleksji nad sposobami radzenia sobie z problemami współczesnej gospodarki, rynkami pracy i rozwojem liderów.

Uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość wysłuchania prelekcji i udziału w dyskusjach, dotyczących konkurencyjności polskiego sektora IT na rynku międzynarodowym. Poruszone zostaną także kwestie adaptacji do zmieniającej się rzeczywistości makroekonomicznej. Zaproszeni eksperci omówią globalne trendy ekonomiczne i przybliżą strategie, które pozwolą firmom IT odpowiednio zareagować na dynamicznie zmieniające się warunki gospodarcze, uzyskując przewagę konkurencyjną.

W dobie rosnącej roli sztucznej inteligencji, w agendzie nie mogło zabraknąć tematów związanych z tym obszarem. AI oraz automatyzacja procesów, mimo że stają się standardem, nadal niosą ze sobą wiele wyzwań. Omówione zostaną efektywne strategie wdrażania sztucznej inteligencji w firmach IT oraz sposoby przekształcania tradycyjnych modeli współpracy w bardziej partnerskie i strategiczne, gdzie wiedza techniczna musi być połączona z głębszym zrozumieniem potrzeb i celów klientów.

Na konferencji przewidziano też sesje poświęcone, m.in. zarządzaniu zespołami, sukcesji w firmach oraz sposobom na budowanie trwałej wartości dzięki współpracy z globalnymi gigantami technologicznymi, jak Microsoft. Eksperci podzielą się doświadczeniami i wskazówkami dotyczącymi konsolidacji rynku i podejmowania strategicznych decyzji związanych z fuzjami oraz przejęciami.

SoDA Awards - Najlepsze projekty branży IT

Podczas konferencji odbędzie się również 4. edycja SoDA Awards - nagrody przyznawanej dla liderów branży w kategoriach takich jak eksport, innowacje, społeczna użyteczność, czy wsparcie w edukacji programistów. Niezależna kapituła wyłoni laureatów konkursu i nagrodzi w obecności uczestników wydarzenia.

Networking i wymiana doświadczeń

SoDA Conference to doskonała okazja do budowania wartościowych relacji biznesowych. Uczestnicy będą mieli szansę wymienić się doświadczeniami, porozmawiać o wyzwaniach stojących przed branżą IT i wspólnie poszukiwać innowacyjnych rozwiązań. To także przestrzeń do omawiania najnowszych trendów i nawiązywania kontaktów, które mogą zaowocować przyszłymi współpracami i inicjatywami.

„SoDA Conference to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu branży IT, które daje szansę na zdobycie nowej wiedzy i zapoznanie się z najnowszymi trendami. Zapraszam do wzięcia udziału w konferencji, która jest nie tylko miejscem merytorycznych dyskusji, ale również platformą do wymiany doświadczeń, nawiązania cennych kontaktów biznesowych i wspólnego budowania przyszłości polskich firm IT. Poprzednie edycje wydarzenia pokazały, że udział w SoDA Conference to szansa na stworzenie nowych więzi biznesowych, które mogą prowadzić do długofalowych współprac, a także spotkania z innymi liderami branży, którzy tak samo jak Ty, są gotowi na wspólne działania w obliczu nadchodzących zmian.” - Przemysław Mikus, Prezes SoDA

Rejestracja i bilety

Bilety na SoDA Conference 2025 są dostępne na stronie: https://conference.sodapl.com/ Na pierwszy dzień wydarzenia zarejestrować mogą się wyłącznie przedstawiciele firm członkowskich SoDA.

---

SoDA – Software Development Association Poland to związek polskich firm produktowo-usługowych, wytwarzających oprogramowanie oraz zapewniających szeroki wachlarz outsourcingu usług IT na rzecz klientów na całym świecie. Organizacja powstała w 2018 roku, i zrzesza obecnie 130 firm o kapitale polskim i zagranicznym, działających na terenie całego kraju, które zatrudniają w Polsce ponad 22 000 pracowników.

PATRONAT RZECZPOSPOLITEJ ORAZ RP.PL