Reklama

Rosyjskie drony nad Polską. Czego chcą się dowiedzieć Polacy?

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej w nocy z 9 na 10 września przez rosyjskie drony wywołało poruszenie zarówno w naszym kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Zainteresowanie tematem było również wyraźnie widoczne w sieci.

Publikacja: 21.09.2025 09:56

Jakich informacji w sieci na temat dronów najczęściej szukają Polacy?

Jakich informacji w sieci na temat dronów najczęściej szukają Polacy?

Foto: Adobe Stock

Joanna Kamińska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Kiedy odnotowano największe wzrosty wyszukiwań związanych z dronami?
  • Co częściej wpisywali Polacy w wyszukiwarkach: "bezzałogowy statek powietrzny" czy "dron"?
  • Jakie dodatkowe frazy były popularne w kontekście wyszukiwań o dronach?
  • Jakie wydarzenie zwiększyło zainteresowanie Polaków tematyką dronów?

Polacy natychmiast zaczęli wyszukiwać informacji związanych z bezzałogowymi statkami powietrznymi i dronami.  Które hasło było częściej wyszukiwane przez internautów? Jakich jeszcze informacji w tym temacie poszukiwano w sieci? Sprawdzamy.

Bezzałogowy statek powietrzny czy dron: Które hasło było częściej wyszukiwane przez Polaków?

W ciągu ostatniego miesiąca, jak wynika z analiz Google Trends, zanotowano dwa okresy wzrostu zainteresowania tematem bezzałogowych statków powietrznych i dronów, z których jeden był bardzo wyraźny. Pierwszy, niewielki wzrost zanotowano 20 sierpnia, natomiast kolejny – już bardzo wyraźny – pojawił się 10 września. W następnych dniach zainteresowanie tematem zaczęło stopniowo spadać, aby w ostatnim czasie wrócić do poziomu bezpośrednio poprzedzającego 10 września.

Czytaj więcej

Rosyjskie drony nad Polską to dopiero początek. Zaczęła się fala dezinformacji
IT
Atak dronów wywołał falę dezinformacji. Skala działań Rosji jest porażająca

Okazuje się, że internauci częściej wyszukiwali frazę „bezzałogowy statek powietrzny” niż frazę „dron”. Różnica w liczbie wyszukiwań wyraźnie widoczna jest, jak pokazują analizy, w czasie największego wzrostu zainteresowania tematem w ciągu ostatniego miesiąca, a więc 10 września. Hasło „bezzałogowy statek powietrzny” było wówczas wyszukiwane znacznie częściej niż hasło „dron”.

Reklama
Reklama

Bezzałogowy statek powietrzny i dron: Jakich informacji szukali Polacy w sieci?

Osoby poszukujące w internecie informacji na temat bezzałogowego statku powietrznego najczęściej dodatkowo wpisywały frazy „drony” i „dron”. Poza tymi dwoma hasłami dosyć często wpisywane były również: „Polska drony”, „drony nad Polską” i „rosyjskie drony”. Natomiast jak wynika z analiz Google Trends, wśród fraz zyskujących popularność w tym temacie pojawiły się dodatkowo takie frazy jak: „rosyjskie drony nad Polską”, „dron spadł”, „Rosja drony” i „drony rosyjskie nad Polską”.

W przypadku wyszukiwań związanych z frazą „dron” użytkownicy najczęściej dodatkowo wpisywali: „dron rosyjski”, „dom dron”, „dron Shaded”, „Shaded”. Ponadto dosyć często pojawia się również fraza „DJI dron”. Dodatkowo w przypadku wyszukiwań związanych z dronami coraz częściej wpisywane są także następujące frazy: „spadł dron”, „dron spadł”, „dron w dom”, „Wyryki dron” i „Wyryki”.

Rosyjskie drony nad Polską. Co się wydarzyło 10 września?

Wzrost zainteresowania tematem bezzałogowych statków powietrznych i dronów związany jest z naruszeniem przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej, do którego doszło w nocy z 9 na 10 września. Miało to miejsce w czasie rosyjskich nalotów na cele znajdujące się na Ukrainie. Część dronów nadleciała nad terytorium Polski bezpośrednio z Białorusi.

Część dronów, które znalazły się nad naszym krajem, została zestrzelona przez polskie lotnictwo we współpracy z sojusznikami z NATO. Drony i ich szczątki odnaleziono w kilkunastu miejscowościach znajdujących się na terenie województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, łódzkiego i warmińsko-mazurskiego. W efekcie zestrzeleń dronów nikt nie ucierpiał.

Czytaj więcej

Iron Beam podczas testów. Koszt „strzału” to tylko kilka dolarów
Technologie
Potężna broń na drony gotowa. Nie trzeba marnować drogich rakiet i pocisków

W związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony Polska zdecydowała się uruchomić art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Dotyczy on konsultacji między państwami członkowskimi w razie zagrożenia: „Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”.

Reklama
Reklama

Ponadto w związku z rosnącym zagrożeniem związanym z przekraczaniem polskiej przestrzeni powietrznej przez drony na wniosek Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych wzdłuż wschodniej granicy Polski wprowadzona została strefa ograniczonego ruchu lotniczego (EP R129). Ma ona obowiązywać do 9 grudnia wzdłuż całej granicy z Białorusią i Ukrainą. Tym samym na tym terenie wykonywanie operacji lotniczych możliwe jest jedynie na ściśle określonych zasadach. Obowiązuje m.in. całodobowy zakaz lotów cywilnych statków bezzałogowych.

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Wojsko Technologie Drony

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Kiedy odnotowano największe wzrosty wyszukiwań związanych z dronami?
  • Co częściej wpisywali Polacy w wyszukiwarkach: "bezzałogowy statek powietrzny" czy "dron"?
  • Jakie dodatkowe frazy były popularne w kontekście wyszukiwań o dronach?
  • Jakie wydarzenie zwiększyło zainteresowanie Polaków tematyką dronów?
Pozostało jeszcze 93% artykułu

Polacy natychmiast zaczęli wyszukiwać informacji związanych z bezzałogowymi statkami powietrznymi i dronami.  Które hasło było częściej wyszukiwane przez internautów? Jakich jeszcze informacji w tym temacie poszukiwano w sieci? Sprawdzamy.

Bezzałogowy statek powietrzny czy dron: Które hasło było częściej wyszukiwane przez Polaków?

Pozostało jeszcze 93% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Polska chce zwiększyć poziom ochrony infrastruktury krytycznej i usług kluczowych, ale spóźnia się z
IT
Ustawa „lex Huawei” pod lupą. Obok finansowania pojawił się kolejny problem
Rosyjskie drony nad Polską to dopiero początek. Zaczęła się fala dezinformacji
IT
Atak dronów wywołał falę dezinformacji. Skala działań Rosji jest porażająca
Służby w miejscu znalezienia rosyjskiego drona i szczątków pocisku w miejscowości Wyhalew
IT
Drony nad Polską. Nocny incydent i ogromne zainteresowanie w sieci
Edukacja zdrowotna i jej program wzbudza duże zainteresowanie internautów
IT
Burza wokół programu edukacji zdrowotnej. Teraz prześwietlają go rodzice
W nowym roku szkolnym nie zabraknie nowości. Jakich informacji szukamy w sieci?
IT
Rok szkolny 2025/2026 pełen nowości. Wielkie zmiany w feriach, religii i edukacji zdrowotnej
Reklama
Reklama
e-Wydanie