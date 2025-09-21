Rosyjskie drony nad Polską. Czego chcą się dowiedzieć Polacy?

Aktualizacja: 21.09.2025 11:02 Publikacja: 21.09.2025 09:56
Jakich informacji w sieci na temat dronów najczęściej szukają Polacy?
Foto: Adobe Stock
Polacy natychmiast zaczęli wyszukiwać informacji związanych z bezzałogowymi statkami powietrznymi i dronami. Które hasło było częściej wyszukiwane przez internautów? Jakich jeszcze informacji w tym temacie poszukiwano w sieci? Sprawdzamy.
W ciągu ostatniego miesiąca, jak wynika z analiz Google Trends, zanotowano dwa okresy wzrostu zainteresowania tematem bezzałogowych statków powietrznych i dronów, z których jeden był bardzo wyraźny. Pierwszy, niewielki wzrost zanotowano 20 sierpnia, natomiast kolejny – już bardzo wyraźny – pojawił się 10 września. W następnych dniach zainteresowanie tematem zaczęło stopniowo spadać, aby w ostatnim czasie wrócić do poziomu bezpośrednio poprzedzającego 10 września.
Czytaj więcej
Gdy tylko na terytorium Polski spadły rosyjskie drony, zmasowane „uderzenie” fake newsami zalało...
Okazuje się, że internauci częściej wyszukiwali frazę „bezzałogowy statek powietrzny” niż frazę „dron”. Różnica w liczbie wyszukiwań wyraźnie widoczna jest, jak pokazują analizy, w czasie największego wzrostu zainteresowania tematem w ciągu ostatniego miesiąca, a więc 10 września. Hasło „bezzałogowy statek powietrzny” było wówczas wyszukiwane znacznie częściej niż hasło „dron”.
Osoby poszukujące w internecie informacji na temat bezzałogowego statku powietrznego najczęściej dodatkowo wpisywały frazy „drony” i „dron”. Poza tymi dwoma hasłami dosyć często wpisywane były również: „Polska drony”, „drony nad Polską” i „rosyjskie drony”. Natomiast jak wynika z analiz Google Trends, wśród fraz zyskujących popularność w tym temacie pojawiły się dodatkowo takie frazy jak: „rosyjskie drony nad Polską”, „dron spadł”, „Rosja drony” i „drony rosyjskie nad Polską”.
W przypadku wyszukiwań związanych z frazą „dron” użytkownicy najczęściej dodatkowo wpisywali: „dron rosyjski”, „dom dron”, „dron Shaded”, „Shaded”. Ponadto dosyć często pojawia się również fraza „DJI dron”. Dodatkowo w przypadku wyszukiwań związanych z dronami coraz częściej wpisywane są także następujące frazy: „spadł dron”, „dron spadł”, „dron w dom”, „Wyryki dron” i „Wyryki”.
Wzrost zainteresowania tematem bezzałogowych statków powietrznych i dronów związany jest z naruszeniem przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej, do którego doszło w nocy z 9 na 10 września. Miało to miejsce w czasie rosyjskich nalotów na cele znajdujące się na Ukrainie. Część dronów nadleciała nad terytorium Polski bezpośrednio z Białorusi.
Część dronów, które znalazły się nad naszym krajem, została zestrzelona przez polskie lotnictwo we współpracy z sojusznikami z NATO. Drony i ich szczątki odnaleziono w kilkunastu miejscowościach znajdujących się na terenie województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, łódzkiego i warmińsko-mazurskiego. W efekcie zestrzeleń dronów nikt nie ucierpiał.
Czytaj więcej
System stworzony przez firmy Rafael i Elbit, zaprojektowany do niszczenia rakiet, pocisków moździ...
W związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony Polska zdecydowała się uruchomić art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Dotyczy on konsultacji między państwami członkowskimi w razie zagrożenia: „Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”.
Ponadto w związku z rosnącym zagrożeniem związanym z przekraczaniem polskiej przestrzeni powietrznej przez drony na wniosek Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych wzdłuż wschodniej granicy Polski wprowadzona została strefa ograniczonego ruchu lotniczego (EP R129). Ma ona obowiązywać do 9 grudnia wzdłuż całej granicy z Białorusią i Ukrainą. Tym samym na tym terenie wykonywanie operacji lotniczych możliwe jest jedynie na ściśle określonych zasadach. Obowiązuje m.in. całodobowy zakaz lotów cywilnych statków bezzałogowych.
Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Polacy natychmiast zaczęli wyszukiwać informacji związanych z bezzałogowymi statkami powietrznymi i dronami. Które hasło było częściej wyszukiwane przez internautów? Jakich jeszcze informacji w tym temacie poszukiwano w sieci? Sprawdzamy.
Po sześciu latach prac w polskim parlamencie rząd Donalda Tuska zbliża się do końca procesu legislacyjnego w spr...
Gdy tylko na terytorium Polski spadły rosyjskie drony, zmasowane „uderzenie” fake newsami zalało sieć. Moskwa do...
Rosyjskie drony w nocy z wtorku na środę wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną - poinformowało Dow...
W polskich szkołach pojawiło się sporo nowości. Wśród nich znalazł się nowy przedmiot – edukacja zdrowotna, któr...
To już ostatnie chwile tegorocznych wakacji. Przygotowania do rozpoczęcia nauki ruszyły pełną parą. W nowym roku...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas