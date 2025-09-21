Rosyjskie drony nad Polską. Czego chcą się dowiedzieć Polacy?

Bezzałogowy statek powietrzny i dron: Jakich informacji szukali Polacy w sieci?

Osoby poszukujące w internecie informacji na temat bezzałogowego statku powietrznego najczęściej dodatkowo wpisywały frazy „drony” i „dron”. Poza tymi dwoma hasłami dosyć często wpisywane były również: „Polska drony”, „drony nad Polską” i „rosyjskie drony”. Natomiast jak wynika z analiz Google Trends, wśród fraz zyskujących popularność w tym temacie pojawiły się dodatkowo takie frazy jak: „rosyjskie drony nad Polską”, „dron spadł”, „Rosja drony” i „drony rosyjskie nad Polską”.

W przypadku wyszukiwań związanych z frazą „dron” użytkownicy najczęściej dodatkowo wpisywali: „dron rosyjski”, „dom dron”, „dron Shaded”, „Shaded”. Ponadto dosyć często pojawia się również fraza „DJI dron”. Dodatkowo w przypadku wyszukiwań związanych z dronami coraz częściej wpisywane są także następujące frazy: „spadł dron”, „dron spadł”, „dron w dom”, „Wyryki dron” i „Wyryki”.

Rosyjskie drony nad Polską. Co się wydarzyło 10 września?

Wzrost zainteresowania tematem bezzałogowych statków powietrznych i dronów związany jest z naruszeniem przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej, do którego doszło w nocy z 9 na 10 września. Miało to miejsce w czasie rosyjskich nalotów na cele znajdujące się na Ukrainie. Część dronów nadleciała nad terytorium Polski bezpośrednio z Białorusi.

Część dronów, które znalazły się nad naszym krajem, została zestrzelona przez polskie lotnictwo we współpracy z sojusznikami z NATO. Drony i ich szczątki odnaleziono w kilkunastu miejscowościach znajdujących się na terenie województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, łódzkiego i warmińsko-mazurskiego. W efekcie zestrzeleń dronów nikt nie ucierpiał.

W związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony Polska zdecydowała się uruchomić art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Dotyczy on konsultacji między państwami członkowskimi w razie zagrożenia: „Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”.