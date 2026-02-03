Jednocześnie dr DeMarco zwraca uwagę na ujawnioną w raporcie istotną lukę systemową. Otóż znaczna część uczniów deklaruje, że ich szkoły nie wprowadziły żadnych zasad dotyczących korzystania z AI albo że uczniowie nie mają jasności, czy takie narzędzia są w ogóle dozwolone. W efekcie młodzi ludzie uczą się korzystania z AI samodzielnie, poza formalnym systemem edukacji, bez wsparcia dorosłych i bez ram, które mogłyby wzmacniać bezpieczeństwo i kompetencje krytycznego myślenia.

– Technologie cyfrowe to dla nastolatków naturalne środowisko nauki, a dorośli stają przed strategicznym wyborem: czy chcą ich w tym świecie izolować, czy świadomie im towarzyszyć. AI na stałe wpisała się w codzienność młodych ludzi; oni nie pytają już, czy z niej korzystać, lecz jak robić to mądrze i odpowiedzialnie – zauważa Martyna Kułakowska.

– W tej relacji dorośli powinni pełnić funkcję przewodników, a nie tylko strażników stawiających odgórne blokady. Niestety, w wielu placówkach oświatowych zamiast dialogu wybiera się drogę zakazu korzystania z narzędzi AI. Efekt jest taki, że młodzież uczy się ich obsługi samodzielnie, metodą prób i błędów, bez merytorycznego wsparcia w zakresie krytycznej oceny źródeł. Choć AI otwiera drzwi do rozwoju kreatywności i kompetencji przyszłości, niesie też konkretne ryzyka. Właśnie dlatego tak kluczowe są programy systemowe, takie jak Experience AI, które wyposażają nauczycieli w gotowe materiały i wiedzę, by mogli bezpiecznie wprowadzać uczniów w świat algorytmów. Pamiętajmy, że to pedagodzy i rodzice są pierwszą i najważniejszą linią wsparcia dla młodych – podkreśla liderka Experience AI w Polsce.

Nikogo nie należy wykluczać

– Nastolatki nie są naiwne i dostrzegają zagrożenia. Martwią się dezinformacją i oczekują pomocy w ocenie treści wygenerowanych przez AI. Doceniają rekomendacje, ale nie chcą, by algorytmy wciągały ich w tzw. »królicze nory«. Przede wszystkim zależy im na jasnych zasadach i uczciwości. Może się to przejawiać w łatwych w obsłudze ustawieniach prywatności, zasadach dopasowanych do ich etapu rozwoju oraz narzędziach, które nikogo nie wykluczają – zwraca uwagę Jeffrey DeMarco.

Martyna Kułakowska dodaje, że zagrożenia w sieci są faktem, którego nie wolno bagatelizować, jednak jej zdaniem skuteczną na nie odpowiedzią nie jest izolacja, lecz rzetelna edukacja.

– Pozostawienie nastolatków samym sobie w procesie cyfrowej eksploracji sprawia, że nieuchronnie trafiają na szkodliwe treści bez żadnego filtra ochronnego. Zamiast ograniczać się do narzekania, że »internet szkodzi«, musimy pokazać młodym, jak korzystać z sieci bezpiecznie. Warto przy tym dostrzec, że zagubienie nie dotyczy wyłącznie dzieci. Podczas naszych szkoleń nauczyciele otwarcie przyznają, że czują się niepewnie w roli edukatorów ds. bezpieczeństwa cyfrowego, bo nikt ich do tego wcześniej nie przygotował – wskazuje przedstawicielka Fundacji OFF School. – Brakuje systemowych rozwiązań i jasnych wytycznych. Dlatego tak istotne jest tworzenie narzędzi, które wspierają obie grupy – zarówno młodzież szukającą wiedzy, jak i dorosłych chcących być dla nich mądrymi mentorami – zaznacza.