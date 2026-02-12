Tysiące ataków zatrzymanych. Moje.cert.pl z nową funkcjonalnością

CERT Polska to najstarszy w Polsce zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego, działający od 1996 roku w ramach NASK. M.in. analizuje złośliwe oprogramowanie i edukuje użytkowników w zakresie bezpieczeństwa.

Jak poinformowali przedstawiciele instytucji z okazji rocznicy działania serwisu moje.cert.pl, wykryto setki tysięcy luk bezpieczeństwa, o których nikt wcześniej nie wiedział, i miliony haseł krążących w sieci. Zespół przeskanował już ponad 3,3 mln domen i adresów IP. Wsparł tym samym administratorów w działaniach na rzecz ochrony własnych systemów, a nierzadko także bezpieczeństwa swoich klientów.

Serwis moje.cert.pl to darmowe narzędzie stworzone przez NASK, z którego korzysta już niemal 16 tysięcy użytkowników. W praktyce oznacza to monitorowanie bezpieczeństwa ponad 19 tysięcy stron, które należą do instytucji, firm lub indywidualnych użytkowników. Przedstawiciele CERT Polska mówią o 20 tys. przypadków, kiedy udało się zatrzymać atak czy przekazać firmom czy instytucjom informacje wyprzedzające.

Serwis przez rok działalności moje.cert.pl:

• sprawdził ponad 3,3 miliona domen, subdomen i adresów IP;