Wojna przenosi się do chmury. Zaatakowane i trafione centrum danych Amazona

To pierwszy taki przypadek w historii. Zaczęło się w niedzielę, 1 marca, nad ranem. Zgodnie z oficjalnym komunikatem wydanym przez Amazon Web Services (AWS), około godziny 4:30 czasu pacyficznego w jeden z obiektów firmy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich uderzyły „niezidentyfikowane obiekty”, wywołując silne iskrzenie i pożar. Konieczne było całkowite odcięcie zasilania w tzw. Strefie Dostępności (Availability Zone). Efekt? Wyłączenie części usług chmurowych giganta w regionie. Co więcej, niewyjaśnione dotąd awarie łączności odnotowano również w placówkach AWS w pobliskim Bahrajnie.

Reklama Reklama

Amazon na celowniku Teheranu

Choć przedstawiciele Amazona użyli niezwykle zachowawczego języka, pisząc w oficjalnym komunikacie jedynie o „obiektach” uderzających w budynek, kontekst geopolityczny tej sytuacji jest jednoznaczny. Zjednoczone Emiraty Arabskie zmagają się ze zmasowanymi uderzeniami rakietowymi oraz atakami dronów ze strony Iranu. Odwet Teheranu za wcześniejsze operacje zbrojne Stanów Zjednoczonych i Izraela dotknął AWS. Firma już zaleciła klientom pilne przeniesienie krytycznych procesów do alternatywnych regionów. Niewykluczone, że serwery Amazona na celowniku nie znalazły się przez przypadek. Według doniesień izraelskiego dziennika „The Jerusalem Post”, z nowoczesnej infrastruktury AWS miało korzystać izraelskie wojsko.

Dla branży IT uderzenie w obiekt AWS to moment przełomowy, bo dotąd korporacje, uwzględniając fizyczne bezpieczeństwo wielkich serwerowni, myślały przede wszystkim o trzęsieniach ziemi, ekstremalnych zjawiskach pogodowych czy ryzyku sabotażu. Ochronę miały zapewniać biometryczne zamki i solidne ogrodzenia, a nie systemy obrony przeciwrakietowej. Jak trafnie zauważył w serwisie X analityk technologiczny Shanaka Anslem Perera, gigantyczne, warte miliardy dolarów zasoby obliczeniowe po raz pierwszy padły „kinetyczną ofiarą wojny”.

Czy teraz centra danych, obsługujące jednocześnie rządy, globalne banki i serwisy streamingowe, z perspektywy państw–agresorów staną się pełnoprawnymi celami wojskowymi?