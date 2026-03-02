Reklama

Wojna przenosi się do chmury. Zaatakowane i trafione centrum danych Amazona

Infrastruktura chmurowa, traktowana do tej pory jako najbezpieczniejszy, nienaruszalny zasób współczesnego biznesu, stała się celem ataku. W wyniku irańskiego ostrzału trafione zostało centrum danych AWS w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Publikacja: 02.03.2026 12:18

Iran zaatakował terytorium ZEA i trafił centrum danych Amazona

Foto: Bloomberg

Michał Duszczyk

To pierwszy taki przypadek w historii. Zaczęło się w niedzielę, 1 marca, nad ranem. Zgodnie z oficjalnym komunikatem wydanym przez Amazon Web Services (AWS), około godziny 4:30 czasu pacyficznego w jeden z obiektów firmy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich uderzyły „niezidentyfikowane obiekty”, wywołując silne iskrzenie i pożar. Konieczne było całkowite odcięcie zasilania w tzw. Strefie Dostępności (Availability Zone). Efekt? Wyłączenie części usług chmurowych giganta w regionie. Co więcej, niewyjaśnione dotąd awarie łączności odnotowano również w placówkach AWS w pobliskim Bahrajnie.

Amazon na celowniku Teheranu

Choć przedstawiciele Amazona użyli niezwykle zachowawczego języka, pisząc w oficjalnym komunikacie jedynie o „obiektach” uderzających w budynek, kontekst geopolityczny tej sytuacji jest jednoznaczny. Zjednoczone Emiraty Arabskie zmagają się ze zmasowanymi uderzeniami rakietowymi oraz atakami dronów ze strony Iranu. Odwet Teheranu za wcześniejsze operacje zbrojne Stanów Zjednoczonych i Izraela dotknął AWS. Firma już zaleciła klientom pilne przeniesienie krytycznych procesów do alternatywnych regionów. Niewykluczone, że serwery Amazona na celowniku nie znalazły się przez przypadek. Według doniesień izraelskiego dziennika „The Jerusalem Post”, z nowoczesnej infrastruktury AWS miało korzystać izraelskie wojsko.

Dla branży IT uderzenie w obiekt AWS to moment przełomowy, bo dotąd korporacje, uwzględniając fizyczne bezpieczeństwo wielkich serwerowni, myślały przede wszystkim o trzęsieniach ziemi, ekstremalnych zjawiskach pogodowych czy ryzyku sabotażu. Ochronę miały zapewniać biometryczne zamki i solidne ogrodzenia, a nie systemy obrony przeciwrakietowej. Jak trafnie zauważył w serwisie X analityk technologiczny Shanaka Anslem Perera, gigantyczne, warte miliardy dolarów zasoby obliczeniowe po raz pierwszy padły „kinetyczną ofiarą wojny”.

Czy teraz centra danych, obsługujące jednocześnie rządy, globalne banki i serwisy streamingowe, z perspektywy państw–agresorów staną się pełnoprawnymi celami wojskowymi?

Geopolityka wyceni ryzyko na nowo

Wybór Bliskiego Wschodu, a w szczególności takich państw jak ZEA czy Bahrajn, przez potentatów – Amazona, Google Cloud, Microsoft Azure czy Oracle – opierał się na prostej kalkulacji. Region ten miał gwarantować niespotykaną stabilność, szybką rozbudowę cyfrowego świata i doskonałą łączność z biznesem. Ta teza legła w gruzach dokładnie w tym samym momencie, w którym irańskie drony uderzyły w słynny hotel Burj Al Arab, raziły strategiczny port Jebel Ali i wznieciły ogień w chmurowym centrum danych. Czy teraz czeka nas rewolucja w strategiach planowania ciągłości biznesowej i odzyskiwania danych (Disaster Recovery)? Scenariusze nagłej utraty całego regionu chmurowego z powodu działań wojennych, które do tej pory traktowano w biurach w Seattle czy Kalifornii jako „czysto teoretyczne”, stały się palącą rzeczywistością. Choć w niedzielę sama architektura AWS udowodniła swoją odporność (zniszczona została jedna strefa, co pozwoliło innym na przejęcie krytycznych procesów po kilku godzinach), zniknęło poczucie, że wybór lokalizacji chmury jest wyłącznie chłodną kalkulacją technologiczną. Okazuje się, że to decyzja obarczona ogromnym ryzykiem geopolitycznym. Skutki incydentu odczuje ostatecznie cała branża. Bo czy agencje reasekuracyjne i rynki ubezpieczeniowe, takie jak Lloyd’s of London, które po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie zaczęły skrupulatnie przyglądać się polisom wojennym, nie przystąpią teraz do przeredagowywania warunków ubezpieczeń globalnych centrów danych?

