Trump: cieszę się, że nie żyje. Dlaczego nienawidził byłego szefa FBI?

Robert Mueller badał powiązania ludzi Donalda Trumpa z Rosją
Rodzina poinformowała w oświadczeniu wydanym w sobotę: „Z głębokim smutkiem dzielimy się wiadomością, że Bob odszedł”. Hasło „Robert Mueller” jest najmocniej zyskującym na popularności w USA z milionem wyszukiwań, co oznacza wzrost o 1000 proc. – wynika z danych Google Trends, narzędzia firmy Google. Na popularność tego hasła wpłynęła bez wątpienia kontrowersyjna reakcja Donalda Trumpa na śmierć byłego szefa FBI.
Reagując na wieść o jego śmierci na platformie Truth Social, prezydent USA napisał: „Robert Mueller właśnie zmarł. Dobrze, cieszę się, że nie żyje. Nie może już ranić niewinnych ludzi!”. Skąd ta niechęć?
Zespół Roberta Muellera przez dwa lata prowadził jedno z najważniejszych, a zarazem najbardziej dzielących opinię publiczną dochodzeń w historii Departamentu Sprawiedliwości USA. Jego 448-stronicowy raport, opublikowany w kwietniu 2019 roku, zidentyfikował liczne kontakty między ludźmi Donalda Trumpa a Rosją w czasie wyborów w USA, ale nie stwierdził spisku o charakterze kryminalnym. Przedstawił on również obciążające szczegóły dotyczące wysiłków Trumpa zmierzających do przejęcia kontroli nad śledztwem, a nawet jego zamknięcia. Jak podaje Sky News, w efekcie śledztwa postawiono zarzuty karne sześciu współpracownikom prezydenta, w tym szefowi jego kampanii i pierwszemu doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego.
Robert Mueller przekształcił najważniejszą w kraju agencję śledczą tak, by była w stanie walczyć z terroryzmem, dołączając do niej zaledwie tydzień przed atakami z 11 września. Nominowany na to stanowisko przez byłego republikańskiego prezydenta George'a W. Busha, pozostał dyrektorem przez 12 lat. Sprawował tę funkcję do 2013 roku, stając się drugim najdłużej urzędującym dyrektorem w historii FBI, ustępując jedynie J. Edgarowi Hooverowi.
