Trump: cieszę się, że nie żyje. Dlaczego nienawidził byłego szefa FBI?

Nie żyje Robert Mueller, dyrektor FBI i jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci amerykańskiej polityki ostatnich lat. Człowiek, który przez dekadę reformował służby specjalne po zamachach z 11 września, a później rzucił wyzwanie Donaldowi Trumpowi, prowadząc głośne śledztwo w sprawie rosyjskich wpływów.

Publikacja: 22.03.2026 09:23

Robert Mueller badał powiązania ludzi Donalda Trumpa z Rosją

Rodzina poinformowała w oświadczeniu wydanym w sobotę: „Z głębokim smutkiem dzielimy się wiadomością, że Bob odszedł”. Hasło „Robert Mueller” jest najmocniej zyskującym na popularności w USA z milionem wyszukiwań, co oznacza wzrost o 1000 proc. – wynika z danych Google Trends, narzędzia firmy Google. Na popularność tego hasła wpłynęła bez wątpienia kontrowersyjna reakcja Donalda Trumpa na śmierć byłego szefa FBI.

Kontrowersyjna reakcja Trumpa na śmierć Muellera

Reagując na wieść o jego śmierci na platformie Truth Social, prezydent USA napisał: „Robert Mueller właśnie zmarł. Dobrze, cieszę się, że nie żyje. Nie może już ranić niewinnych ludzi!”. Skąd ta niechęć?

Zespół Roberta Muellera przez dwa lata prowadził jedno z najważniejszych, a zarazem najbardziej dzielących opinię publiczną dochodzeń w historii Departamentu Sprawiedliwości USA. Jego 448-stronicowy raport, opublikowany w kwietniu 2019 roku, zidentyfikował liczne kontakty między ludźmi Donalda Trumpa a Rosją w czasie wyborów w USA, ale nie stwierdził spisku o charakterze kryminalnym. Przedstawił on również obciążające szczegóły dotyczące wysiłków Trumpa zmierzających do przejęcia kontroli nad śledztwem, a nawet jego zamknięcia. Jak podaje Sky News, w efekcie śledztwa postawiono zarzuty karne sześciu współpracownikom prezydenta, w tym szefowi jego kampanii i pierwszemu doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego.

Jak Robert Mueller zreformował FBI?

Robert Mueller przekształcił najważniejszą w kraju agencję śledczą tak, by była w stanie walczyć z terroryzmem, dołączając do niej zaledwie tydzień przed atakami z 11 września. Nominowany na to stanowisko przez byłego republikańskiego prezydenta George'a W. Busha, pozostał dyrektorem przez 12 lat. Sprawował tę funkcję do 2013 roku, stając się drugim najdłużej urzędującym dyrektorem w historii FBI, ustępując jedynie J. Edgarowi Hooverowi.

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends.

