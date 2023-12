Sztuczna inteligencja to przełom jak wynalezienie komputera

Co zmieniło w światowym biznesie pojawienie się generatywnej sztucznej inteligencji?

Reklama

Generatywną sztuczną inteligencję porównałabym do wynalezienia komputera. To przełom, który wpłynie na transformację wielu sektorów i naszego postrzegania kluczowych kwestii w biznesie i życiu codziennym. Jesteśmy świadkami ogromnego postępu technologicznego. W przyszłości specjaliści spoza branży IT będą w stanie pobierać informacje nawet ze złożonych baz danych przy pomocy języka naturalnego. Ponieważ specjalistyczna wiedza nie będzie już tak niezbędna, szersze grono osób zyska dostęp do systemów informatycznych. A to w efekcie przyspieszy transformację cyfrową.

Tym, co zapewnia modelom generatywnej AI szczególną wydajność, jest trening na ogromnych ilościach danych. Ich zakres i objętość umożliwiają modelom podstawowym podsumowanie złożonych treści w przystępny sposób czy tłumaczenie na różne języki. Chcieliśmy wykorzystać ten potencjał – z korzyścią zarówno dla naszych klientów, jak i współpracowników. Specjaliści od sztucznej inteligencji w Bosch pracują obecnie nad przeszło 80 konkretnymi zastosowaniami tej technologii. Są to na przykład wydajne boty tekstowe i głosowe, zdolne wspierać serwisantów lub komunikować się z odbiorcami końcowymi czy narzędzia do wyjaśniania, upraszczania i poprawy kodu oprogramowania, które wykrywają błędy, zagrożenia bezpieczeństwa i naruszenia przepisów.

Czy AI można zastosować w przemyśle? Co to daje?

Zastosowanie sztucznej inteligencji w przemyśle i produkcji to nasz priorytet. AI może znacznie podnieść wydajność i produktywność fabryk. Pomaga ograniczyć liczbę odrzutów, zwiększyć zakres użycia maszyn i zoptymalizować procesy produkcyjne – możliwości rozwiązań na bazie AI w tym obszarze są liczne. Dla przykładu: w produkcji czujników sztuczna inteligencja ułatwia wykrywanie nieprawidłowości. Inteligentny system przetwarzania obrazów pozwala zautomatyzować kontrolę optyczną półprzewodników, a tym samym wykluczyć ewentualne błędy. To rozwiązanie wykorzystuje też zakład produkcji komponentów do układów hamulcowych Bosch w Mirkowie koło Wrocławia, w którym nasi koledzy opracowali wiele zastosowań AI w obszarze wykrywania nieprawidłowości. W przypadku elementów układów hamulcowych przekłada się to bezpośrednio na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.