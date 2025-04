Minister cyfryzacji: Polska wyda rekordowo dużo na cyberbezpieczeństwo

Na jakim etapie są prace nad strategią cyberbezpieczeństwa Polski na lata 2025–2029?

Finalna wersja powinna być gotowa jeszcze w tym roku. Będzie łączyć się z nowym prawem – modyfikacją Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.

Trwają też prace nad strategią cyfryzacji Polski do 2035 roku. Jak sprawić, żeby te strategie były ze sobą spójne?

Sprzyja temu fakt, że pracuje nad nimi jeden resort. To specjaliści, którzy się ze sobą kontaktują i razem tworzą rozwiązania odpowiadające na różnego rodzaju wyzwania. A jednocześnie to strategie oparte na współpracy – do ich tworzenia zaangażowaliśmy ekspertów z różnych instytucji i środowisk.

Te wyzwania cały czas ewoluują i nawzajem się przenikają – sztuczna inteligencja, chmura, ochrona danych osobowych i wiele innych. Jak to pogodzić?

Cała cyfryzacja się przenika. I w tym kontekście szeroko musimy też patrzeć na cyberbezpieczeństwo, którego rola systematycznie rośnie. Bardzo dobrze widać to dziś w obliczu zawirowań geopolitycznych i prowadzonych działań dezinformacyjnych, głównie z kierunku wschodniego. Musimy działać odpowiedzialnie i myśleć o przyszłości.

Jakie będą główne obszary strategii cyberbezpieczeństwa?

Zwracamy uwagę na cztery. Pierwszym jest technologia m.in. w kontekście zmian w cyberprzestrzeni i nowych narzędzi, takich jak sztuczna inteligencja, komputery kwantowe czy kryptografia postkwantowa. Drugim obszarem jest geopolityka i współpraca międzynarodowa. Trzeci element to walka z dezinformacją. A czwarty dotyczy kompetencji cyfrowych. W Polsce brakuje setek tysięcy specjalistów od IT. Szacujemy, że do 2035 roku będzie ich potrzebnych około 1,5 mln, a obecnie jest około 800 tys.