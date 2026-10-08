Jak opisuje portal Dexerto, użytkownik platformy X posługujący się pseudonimem Nomad kupił swoim rodzicom nowy ekspres do kawy. Internauta odkrył problem z urządzeniem i jego podejrzaną aktywność, sprawdzając statystyki w systemie sieciowym. Jak przyznał, pomaga rodzicom w zarządzaniu domową siecią.

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Ekspres przesyłał ogromne ilości danych

Użytkownik dołączył do wpisu screenshot pokazujący aktywność sieciową generowaną przez ekspres do kawy. Okazało się, że w ciągu 10 dni i 9 godzin urządzenie pobrało 9,94 GB danych, a wysłało aż 1008,45 GB. Nomad ustalił, że większość ruchu odbywała się wewnątrz domowej sieci, a nie przez internet. Ekspres generował jednak tyle danych, że przeciążył punkt dostępowy Wi-Fi.

Ekspres do kawy wygenerował 1 terabajt ruchu sieciowego Foto: X.com

Wpis szybko stał się obiektem żartów w serwisie X. W komentarzach pojawiły się sugestie, że ekspres zajmuje się kopaniem kryptowalut, rozpowszechnianiem treści dla dorosłych albo udostępnianiem plików przez sieć Torrent – pisze Cybernews. Niektórzy użytkownicy sugerowali, że urządzenie szpieguje domowników lub zostało zhakowane. Zdaniem autora wpisu przyczyną problemu był błąd w oprogramowaniu urządzenia, który mógł jednak doprowadzić do awarii sieci, gdyby nie dysponował innymi punktami dostępowymi rozkładającymi ruch. Po zrestartowaniu urządzenia i ponownym podłączeniu do sieci problem nie powrócił.

Przepisy z chmury i pytania o sens inteligentnego AGD

Cybernews podaje, że chodzi o model ekspresu K-Supreme SMART Single Serve marki Keurig. Ekspres rozpoznaje kapsułki, dobiera parametry parzenia i pobiera przepisy z internetowej bazy. Umożliwia też zdalne przygotowanie kawy oraz współpracuje z Alexą i Google Home.

Historia wywołała liczne reakcje. Obecnie wpis ma niemal 2 miliony wyświetleń i ponad 500 komentarzy. Wielu użytkowników X zastanawiało się, czy ekspres do kawy i inne domowe sprzęty powinny być w ogóle podłączone do internetu. Sam Nomad uznał, że nie warto pozostawiać w sieci urządzenia, które może ponownie ją przeciążyć.