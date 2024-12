Econverse Cup 2024 – Jak Młodzi Polacy Budują Startupy

Finał Econverse Cup 2024 zgromadzi ponad 200 uczestników oraz szerokie grono mentorów i inwestorów w warszawskim Google for Startups. Partnerzy wydarzenia, w tym Akademia Leona Koźmińskiego, Autopay, BEST SA, Baker McKenzie Polska, KGHM Polska Miedź SA, On Lemon, Fundacja Empiria i Wiedza, InCredibles Sebastiana Kulczyka oraz Fundacja GPW, zapewniają nie tylko profesjonalne wsparcie, lecz także dostęp do szerokiej sieci kontaktów, które mogą otworzyć drzwi do dalszych inwestycji i rozwoju pomysłów.

“Zgłoszone projekty są fantastyczne. Jury będzie miało z pewnością problem z wyborem zwycięzców, co nas bardzo cieszy” - mówi Jan Bartkowiak, Prezes i Założyciel Fundacji Econverse. - Niektóre z pomysłów z ubiegłych lat rzeczywiście dostały wiatru w żagle i zaczęły być wcielane w życie a nasi laureaci faktycznie wchodzą do świata biznesu - dodaje.

Laureaci tegorocznej edycji mogą liczyć na nagrody o łącznej wartości 20 tysięcy złotych oraz dostęp do dodatkowych programów mentoringowych, które pozwolą im rozwijać projekty na międzynarodową skalę.

Wsparcie i Równość Szans

Econverse wyróżnia się innowacyjną formułą opartą na zasadzie „młodzi dla młodych” oraz równości szans. Uczestnicy, bez względu na wiek, płeć czy miejsce zamieszkania, startują z tego samego poziomu, tworząc zespoły w trakcie procesu rekrutacji. Takie podejście sprzyja nawiązywaniu nowych relacji oraz budowaniu trwałych więzi, które owocują w powstawaniu nowych projektów w przyszłości.

Organizatorzy Econverse, wywodzący się z takich prestiżowych uczelni jak Harvard, Oxford czy Minerva University, stawiają na aktywną naukę, która przygotowuje młodych ludzi do wyzwań współczesnego rynku pracy i biznesu.