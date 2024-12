MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z EMITEL SA

Przed nami 2025 rok. Jaki to będzie rok?

2025 rok zapowiada się jako kolejny rok pełen dynamicznych zmian i wyzwań. Wiele prognoz wskazuje, że sztuczna inteligencja (AI) będzie odgrywać coraz większą rolę w różnych dziedzinach życia. Świat będzie się musiał zmierzyć z rosnącym zapotrzebowaniem na moc obliczeniową, a co za tym idzie na energię elektryczną. Geopolityka również będzie miała znaczący wpływ na globalne wydarzenia. Rywalizacja między Stanami Zjednoczonymi a Chinami będzie dominować na arenie międzynarodowej, szczególnie w regionie Indo-Pacyfiku. W zależności od decyzji nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, może to istotnie wpłynąć również na sytuację w Europie i Polsce. Trump planuje obniżki podatków i podniesienie ceł, co może prowadzić do globalnej wojny handlowej, szczególnie z Chinami. Dużą niewiadomą pozostają rozstrzygnięcia w wojnie obronnej Ukrainy z Rosją. Ważą się losy dalszego wsparcia międzynarodowego dla Ukrainy, co istotnie może wpłynąć na rozwój sytuacji. Do tego dochodzi coraz bardziej napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie, działania wojenne Izraela, czy obalenie reżimu Asada w Syrii. Krótko, dzieje się dużo, ale to jest właśnie nowa normalność.

W Polsce głównym wydarzeniem będą niewątpliwie wybory prezydenckie, których wynik może istotnie wpłynąć na politykę wewnętrzną i międzynarodową. Z punktu widzenia polskiej gospodarki, rynek oczekuje łagodzenia polityki RPP i obniżek stóp procentowych, co powinno pozwolić na lepszy dostęp do kapitału i jego niższy koszt.

Jakie są perspektywy wykorzystania sztucznej inteligencji w firmach? Sztuczna inteligencja jest albo będzie obecna w działalności Emitel?

W 2025 roku sztuczna inteligencja (AI) będzie kontynuować swój dynamiczny rozwój, wpływając na różne aspekty działalności firm. AI stanie się jeszcze bardziej zaawansowana, co pozwoli na automatyzację bardziej skomplikowanych procesów biznesowych. Firmy będą coraz bardziej wykorzystywać AI do analizy dużych zbiorów danych, umożliwiając lepsze zrozumienie potrzeb klientów i dostosowanie ofert do ich oczekiwań.

AI znajduje również zastosowanie w obszarze obsługi klienta, gdzie konwersacyjne interfejsy użytkownika będą miały największy wpływ na poprawę jakości usług. W sektorze prawnym, edukacyjnym i nieruchomości AI będzie wspierać bardziej niszowe zastosowania, co przyczyni się do zwiększenia efektywności i redukcji kosztów.

Warto również zauważyć, że rozwój AI może prowadzić do pewnych wyzwań, takich jak obawy o bezpieczeństwo pracy i nierówności społeczne. Jednakże, firmy, które zainwestują w rozwój technologii AI, będą zyskiwać przewagi konkurencyjne na rynku.

My również pracujemy nad możliwością zastosowania modeli opartych na ChatGPT w ramach wewnętrznych procesów. Tu mogę się pochwalić, że ostatnio wdrożyliśmy pierwsze narzędzia AI w Emitel jak chociażby Inteligentnego asystenta dla naszych pracowników i już zbieramy wiele pozytywnych opinii – a kolejne wdrożenia przed nami. Modele AI mogą być wykorzystane na przykład przy przygotowaniu kosztorysu inwestycji. Dążymy do tego, żeby nasi pracownicy się rozwijali, szukali prostych rozwiązań, a wykorzystanie AI do pracy stało się powszechne.

Jak ocenia pan perspektywy rynku pracy?

2025 roku spodziewany jest dalszy spadek bezrobocia w Polsce. Rada Ministrów przyjęła założenia projektu budżetu państwa na rok 2025, które zakładają spadek stopy bezrobocia do 4,9 proc. na koniec 2025 roku, a prognozy ekonomistów mówią o jeszcze głębszym spadku do 4,7–4,8 proc. Rynek pracy w Polsce zmaga się z wyzwaniami demograficznymi i strukturalnymi. Jednoczesny spadek zatrudnienia i bezrobocia wskazuje na głębokie przemiany, które mogą znacząco wpłynąć na gospodarkę.

Perspektywy rynku pracy są jednak bardziej obiecujące dla firm, które potrafią dostosować się do nowych realiów, inwestując w pracę hybrydową, wysokie standardy pracy, szkolenia oraz technologie AI. Dzięki temu mogą przyciągnąć i zatrzymać najlepsze talenty, jednocześnie zwiększając swoją efektywność i konkurencyjność na rynku.

Jakim wyzwaniem dla polskiej gospodarki jest transformacja energetyczna? Ten problem dotyczy także branży, w której państwo działacie?

Transformacja energetyczna jest wyzwaniem dla polskiej gospodarki z kilku powodów. Po pierwsze, Polska wciąż w dużej mierze polega na węglu jako głównym źródle energii. Przejście na odnawialne źródła energii, takie jak energia wiatrowa czy słoneczna, wymaga ogromnych inwestycji w infrastrukturę oraz modernizację istniejących systemów energetycznych. Z kolei bardzo duży przyrost instalacji fotowoltaicznych spowodował istotne zmiany na rynku energii, gdzie ujemne godzinowe ceny energii nikogo już nie zaskakują.

Po drugie, transformacja energetyczna wiąże się z koniecznością spełnienia nowych regulacji Unii Europejskiej, takich jak dyrektywa CSRD. Te regulacje nakładają na przedsiębiorstwa obowiązek raportowania ESG oraz dostosowania się do rosnących wymagań związanych ze zrównoważonym rozwojem i obiegiem węglowym. Dodatkowo, transformacja energetyczna wymaga zmiany podejścia do zarządzania energią w przedsiębiorstwach. Firmy muszą inwestować w nowe technologie, takie jak magazynowanie energii czy inteligentne systemy zarządzania energią, aby zwiększyć efektywność energetyczną i zmniejszyć emisję CO2.

Wreszcie, transformacja energetyczna to także wyzwanie społeczne. Przejście na odnawialne źródła energii może prowadzić do zmian na rynku pracy, w tym do konieczności przekwalifikowania pracowników z sektorów wysokoemisyjnych na nowe, bardziej ekologiczne zawody.

Energia elektryczna odgrywa kluczową rolę w sektorze telekomunikacyjnym, ponieważ wszystkie urządzenia i infrastruktura telekomunikacyjna, takie jak nadajniki, stacje bazowe, serwery i centra danych, wymagają stałego zasilania, które jest niezbędne do utrzymania ciągłości usług telekomunikacyjnych. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii w sektorze telekomunikacyjnym jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze, odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna i wiatrowa, pomagają zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, co przyczynia się do ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatycznymi. Po drugie, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii może prowadzić do obniżenia kosztów operacyjnych. Dodatkowo, korzystanie z zielonej energii wspiera rozwój technologii OZE oraz zmniejsza zależność od paliw kopalnych.

Wprowadzenie odnawialnych źródeł energii w sektorze telekomunikacyjnym może również poprawić wizerunek firmy jako odpowiedzialnej społecznie i środowiskowo, co jest coraz bardziej doceniane przez klientów i inwestorów.

Z transformacją wiąże się temat ESG, raportowania i zmian w firmach.

Implementacja dyrektywy CSRD przynosi wiele korzyści dla firm. Przede wszystkim, raportowanie ESG zwiększa transparentność działań przedsiębiorstw, co buduje zaufanie wśród klientów i inwestorów. Firmy mogą lepiej komunikować swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, co wzmacnia ich wizerunek na rynku. Ponadto, wdrożenie CSRD pomaga w identyfikacji i zarządzaniu ryzykiem, co zwiększa efektywność operacyjną i stabilność finansową. Firmy, które skutecznie wdrożą raportowanie ESG, mogą również uzyskać lepszy dostęp do kapitału, ponieważ inwestorzy coraz częściej poszukują odpowiedzialnych społecznie i środowiskowo przedsiębiorstw.

Jednakże implementacja CSRD wiąże się również z istotnymi kosztami. Firmy muszą zainwestować w systemy do zbierania, analizowania i raportowania danych ESG, co może być kosztowne, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto konieczność przeprowadzenia audytów i zapewnienia zgodności z nowymi regulacjami generuje dodatkowe koszty operacyjne. Mimo to, te inwestycje mogą przynieść długoterminowe korzyści, zarówno finansowe, jak i wizerunkowe, co sprawia, że wdrożenie CSRD jest opłacalne dla firm. W Emitel od wielu lat stawiamy na rozwój obszaru ESG, przygotowując raporty ESG zgodne ze standardami GRI.

