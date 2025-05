Podczas konferencji głos zabiorą przedstawiciele światowych firm technologicznych, administracji publicznej oraz środowisk naukowych. Swój udział zapowiedzieli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NASK oraz eksperci środowiska biznesowego i prawnego, a także czołowe ośrodki akademickie. Tematyka wydarzenia skoncentruje się na strategii rozwoju AI, jej wpływie na społeczeństwo i rynek pracy, bezpieczeństwie cyfrowym, regulacjach prawnych oraz szansach na rozwój gospodarczy regionów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Przewidziano także pokazy, m.in. systemu głosowego Alexa od Amazon czy polskich produkcji filmowych wykorzystujących AI.

– Sztuczna inteligencja staje się fundamentem nowoczesnej gospodarki. Musimy wspólnie stworzyć takie warunki, by rozwijać ją odpowiedzialnie i skutecznie, wykorzystując ogromny potencjał Polski – zarówno technologiczny, jak i intelektualny – podkreśla Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska. ––Polska ma wszystkie atuty, by stać się regionalnym liderem w dziedzinie AI: dynamiczny sektor IT, światowej klasy specjalistów, silne zaplecze akademickie i coraz bardziej świadome potrzeby państwo. Musimy jednak działać szybko i spójnie – łącząc siły administracji, biznesu i nauki. CEE AI Challenger Fest to nasza odpowiedź na to wyzwanie – platforma, która pozwala tworzyć konkretne rozwiązania i strategie dla polskiego rynku. Chcemy, by to właśnie w Polsce powstawały przełomowe technologie i standardy wykorzystywania AI, które będą kształtować przyszłość nie tylko naszego kraju, ale całego regionu – dodaje.

– Naszą misją jest integrowanie ekspertów z różnych dziedzin wokół wspólnej wizji AI jako narzędzia rozwoju gospodarczego i społecznego. Katowice są naturalnym miejscem do takich rozmów, bo tu tutaj przemysłowa tradycja krzyżuje się z nowoczesnymi technologiami – dodaje dr hab. Dariusz Szostek, prof. Uniwersytetu Śląskiego, który kieruje konsorcjum Cyber Science.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a także Prezydent Miasta Katowice, Województwo Śląskie oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Śląski Związek Gmin i Powiatów. Partnerem strategicznym festiwalu jest firma Amazon, a partnerami Business & Science Poland, Coursera, Związek Banków Polskich, Asseco, FOTC, Grupa E, Samsung, ISACA Katowice Chapter oraz Śląska Federacja Przedsiębiorców Polskich.

Więcej informacji i program konferencji dostępne są na stronie https://ceeaichallenger.eu/pl/ceeaichallenger-fest.html

