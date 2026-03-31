Od pierwszych robotów po generatywną AI. Historia sztucznej inteligencji jest dłuższa, niż się wydaje, bo idee „myślących” urządzeń można odnaleźć już w starożytności. – Sztucznej inteligencji używa się dziś wszędzie i do wszystkiego. Ale czy wiemy, jak to się zaczęło? Na ogół nie. A tymczasem wiele ważnych cech dzisiejszej sztucznej inteligencji wynika z tego, jak ona się rodziła i jak się rozwijała przez ponad pół wieku. Zapraszam więc Państwa do poznania początków sztucznej inteligencji po to, żeby lepiej rozumieć jej dzisiejsze zalety i ograniczenia – mówi profesor Ryszard Tadeusiewicz, autor książki Sztuczna inteligencja. Od Kempelena po ChatGPT.

Z publikacji Czytelnik dowie się, kim był Wolfgang von Kempelen i jego „Szachowy Turek”. Pozna początki sztucznej inteligencji w nowoczesnym rozumieniu Alana Turinga oraz prześledzi jej niesamowity rozwój przez ostatnie dziesięciolecia. Przeczyta o historii sieci neuronowych, sztucznej inteligencji w grach i wielkich modelach językowych.

– Trzeba uwzględnić fakt, że ludzkość obecnie co dwa dni tworzy tyle informacji, ile wytworzyła między początkiem cywilizacji a 2003 rokiem! Podobno tak wynika z dokładnych rachunków. Współczesny internet jest niemal bilion razy obszerniejszy niż ten z 1995 roku. Żeby w tym gąszczu informacyjnym sprawnie się poruszać, potrzebujemy tam – po drugiej stronie ekranu komputera czy smartfona – życzliwego i sprawnego pomocnika. I rolę takiego pomocnika odgrywa obecnie właśnie sztuczna inteligencja – podkreśla autor książki Sztuczna inteligencja. Od Kempelena po ChatGPT.

Profesor Ryszard Tadeusiewicz poprzez historię rozwoju i wykorzystania sztucznej inteligencji przybliża w książce jej definicję, obszary zastosowania oraz ścieżki, którymi podąża ona w przyszłość.

Premiera publikacji Sztuczna inteligencja. Od Kempelena po ChatGPT już 29 kwietnia 2026 r.

O autorze książki:

Ryszard Tadeusiewicz – profesor i trzykrotny rektor Akademii Górniczo-Hutniczej oraz prezes Krakowskiego Oddziału PAN. Członek PAU, Europejskiej Akademii Nauk oraz Akademii Inżynierskiej w Polsce. Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji i szeregu innych towarzystw naukowych. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Informatycznego, wyróżniony medalem 70-lecia Polskiej Informatyki za zasługi dla jej rozwoju. Doktor honoris causa kilkunastu uczelni krajowych i zagranicznych.

Patronem medialnym jest Rzeczpospolita, Uważam Rze Historia i rp.pl