AI zagrożeniem dla zdrowia? Ciemna strona chatbotów medycznych

Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza do sektora ochrony zdrowia. Zdaniem eksperta, z którym rozmawiał portal WNP, z jednej strony jest to odpowiedź na potrzeby użytkowników, z drugiej ryzykowna próba komercjalizacji wrażliwego obszaru, w którym stawką bywa zdrowie i życie.

Publikacja: 21.01.2026 13:57

Coraz więcej osób wykorzystuje sztuczną inteligencję do wyszukiwania porad zdrowotnych

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Na początku stycznia OpenAI zaprezentowało ChatGPT Health, czyli specjalną wersję chatbota przeznaczoną do udzielania porad medycznych. Firma tłumaczy, że zdrowie jest jednym z najczęstszych tematów poruszanych w rozmowach z AI, a nowe narzędzie ma pomagać w poszukiwaniu rzetelnych informacji. Usługa działa na razie wyłącznie w USA. Wkrótce po tym AnthropicAI ogłosiło własne rozwiązanie Claude dla sektora medycznego, kierowane głównie do placówek ochrony zdrowia. Rozwój tych narzędzi budzi jednak poważne wątpliwości.

Komercjalizacja zdrowia i uzależnianie użytkowników od AI 

Dr. Michał Nowakowski w rozmowie z portalem WNP stwierdził, że wejście gigantów AI w sektor medyczny ma przede wszystkim cel marketingowy i sprzedażowy. Ekspert podkreśla, że firmy technologiczne dążą do utrzymania uwagi użytkowników i ich uzależnienia od rozmów z chatbotami. Wprowadzenie tego typu narzędzi ma być także odpowiedzią na słabnący entuzjazm wokół AI i malejącą liczbę płatnych subskrypcji.

Choć firmy zapewniają, że do ochrony danych medycznych stosowane są szczególne zabezpieczenia, nie podają żadnych konkretów na ten temat. Michał Nowakowski uważa, że nikt nie jest w stanie zapewnić pełnej gwarancji prywatności i bezpieczeństwa danych.

Dodatkowym zagrożeniem jest udzielanie przez AI błędnych porad zdrowotnych oraz funkcjonowanie fałszywych „lekarzy AI” w mediach społecznościowych. Jak ostrzega ekspert, nawet niewielki odsetek nieprawdziwych lub szkodliwych informacji może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych.

Czytaj więcej: Giganci AI chcą zarabiać na naszym zdrowiu. „To próba wykreowania trendu”

