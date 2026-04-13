Siła robocza na całym świecie stoi w obliczu istotnych zmian, co przyprawia o ból głowy liderów biznesu na całym świecie. Jednym z uniwersalnych wyzwań jest przejście od niekończącego się stanu transformacji cyfrowej do rewolucji AI.

To bardzo ważna kwestia: trzeba dostosować się do innowacyjnych technologii, a jednocześnie kłaść nacisk na wartość ludzi. W dobie inteligencji najważniejszym wskaźnikiem, którego nie dostrzegają menedżerowie, jest zwrot z inwestycji dla człowieka.

Wymyślenie sztucznej inteligencji na nowo: kupowanie czasu, a nie ścinanie głów

Tradycyjna automatyzacja w Polsce była kiedyś odpowiedzią na rosnącą presję. Według BGK Info Hub siłą napędową automatyzacji jest pilna potrzeba redukcji kosztów oraz wyeliminowania błędów operacyjnych. W przełomowym raporcie McKinsey & Company i Forbes Polska stwierdzono, że do roku 2030 nawet 49% czynności wykonywanych w miejscu pracy w Polsce może zostać zautomatyzowanych w celu obniżenia kosztów i utrzymania globalnej konkurencyjności.

W raporcie Globalne trendy dotyczące siły roboczej w roku 2026 (2026 Global Workforce Trends) wskazano zmianę paradygmatu: Sztuczna inteligencja nie polega na zastępowaniu ludzi, ale na zwiększaniu wydajności. Z danych Thomson Reuters wynika, że do roku 2029 przeciętny fachowiec zaoszczędzi 12 godzin tygodniowo dzięki sztucznej inteligencji.

Jak pozwolisz swoim pracownikom wykorzystać te dodatkowe 12 godzin?

- Czy wypełnisz tę pustkę nieproduktywnymi zadaniami administracyjnymi i pozorowaną produktywnością?

- A może pozwolisz swojemu zespołowi na wprowadzanie innowacji, podnoszenie kwalifikacji i opracowywanie strategii?

Podczas webinarium G-P na temat globalnych trendów dotyczących siły roboczej w rejonie EMEA, Amelia Kalman, futurystka, prelegentka i autorka, również poruszyła ten temat i podzieliła się opinią, że „kontrolując swój własny czas i ustalając zasady zarządzania w swojej organizacji, możesz odzyskać nawet 80% swojego tygodnia na strategię o wysokiej wartości — oraz zachęcić swoich pracowników, by zrobili to samo”.

Liderom, którzy przedkładają technologię nad ludzi, może się wydawać, że posuwają się teraz do przodu, ale w dłuższej perspektywie pozostaną w tyle.

Most zarządzania: od silosów IT do globalnej ekspansji

Podobnie jak w przypadku każdej nowej technologii, firmy niecierpliwią się, aby przetestować możliwości sztucznej inteligencji. Jednak brak nadzoru może narazić firmy na ryzyko biznesowe i prawne, jednocześnie szkodząc marce. Zarządzanie sztuczną inteligencją musi być strategią najwyższej kadry zarządzającej, która obejmuje zarządzanie mające na celu ochronę firmy.

Skuteczne zarządzanie sztuczną inteligencją jest pomostem między operacjami wewnętrznymi a ekspansją zewnętrzną. Kiedy najwyższa kadra zarządzająca — a nie tylko dział IT — przejmuje odpowiedzialność za sztuczną inteligencję, technologia przestaje być centrum kosztów i staje się narzędziem doskonałości operacyjnej. Takie zarządzanie pozwala na przejście od okresowego, ręcznego zapewniania zgodności do ciągłej, proaktywnej strategii.

Tak jak zarządzanie ogranicza ryzyko związane z nowymi technologiami, tak model partnerstwa strategicznego może wyeliminować prawne i administracyjne przeszkody związane z wkraczaniem na nowe terytoria.

Zaleta formalnego pracodawcy (Employer of Record, EOR): dostęp do talentów bez granic

Firmy w Polsce, które w roku 2026 rozszerzają swoją działalność o nowe rynki na całym świecie, muszą liczyć się z uregulowaniami prawnymi, w szczególności z dyrektywą UE w sprawie przejrzystości wynagrodzeń. To, co kiedyś było obowiązkiem prawnym, teraz stanowi strategiczną przewagę.

Korzystając z systemu formalnego pracodawcy (Employer of Record, EOR) opartego na sztucznej inteligencji, polskie firmy mogą zatrudniać pracowników w Rumunii, Hiszpanii lub Niemczech bez konieczności zakładania lokalnych podmiotów. To zarządzanie oparte na technologii umożliwia:

● Automatyczną identyfikacja luk płacowych: Likwidowanie nierówności zanim staną się one obciążeniami prawnymi.

● Dostosowanie do globalnych kosztów pracy: Wykorzystywanie danych w czasie rzeczywistym w celu analizowania różnic w kosztach utrzymania w regionie EMEA i oferowania świadczeń zgodnie z lokalnymi praktykami.

● Budowanie przejrzystości: 64% pracowników ufa pracodawcom, którzy świadomie wdrażają rozwiązania AI. Przejrzystość w kwestii wynagrodzeń tworzy fundament zaufania, którego „owocowe czwartki” nigdy nie byłyby w stanie zbudować.

Architekt siły roboczej: inwestowanie w Polsce

Rozwiązania EOR pozwalają na dotarcie do zewnętrznych odbiorców, natomiast zarządzanie AI zapewnia wgląd wewnątrz. Polska ma jedną z najniższych stóp bezrobocia w Europie, więc konkurencja o talenty jest ostra. Twoja strategia na rok 2026 musi polegać na budowaniu talentów, a nie tylko na ich kupowaniu.

Do roku 2030 zmiany technologiczne doprowadzą do stworzenia 78 milionów nowych miejsc pracy netto na całym świecie. Aby to wykorzystać, liderzy muszą przyjąć postawę „architekta siły roboczej”. Wiąże się to z wykorzystaniem agentycznej sztucznej inteligencji do dynamicznego mapowania wewnętrznych umiejętności. Zamiast przeszukiwać wyczerpany lokalny rynek w poszukiwaniu nowego eksperta ds. sztucznej inteligencji, można wytypować wysoko efektywne osoby spośród własnego personelu, które są zdolne do elastycznego przekwalifikowania się.

Skupienie się na zwrocie z inwestycji dla człowieka oznacza uznanie, że pracownik wspierany dzięki możliwości nieustannego uczenia się jest trzykrotnie bardziej produktywny i jest znacznie mniej prawdopodobne, że odejdzie do konkurencji. Pozwala to nie tylko na zatrzymanie pracowników, ale także zapewnia ich ewolucję.

Strategia na rok 2026

W roku 2025 strategia koncentrowała się na efektywności. W roku 2026 koncentruje się ona na reinwencji. Jeśli twoja strategia AI nie uwzględnia zwrotu z inwestycji dla człowieka, jest ona tylko kosztowną zgadywanką.

