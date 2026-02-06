„Obecnie kolejny etap obejmuje wykonanie rezonansu magnetycznego (MRI), który zapewnia szczegółowy obraz gruczołu krokowego i otaczających go tkanek. Obrazy te muszą być interpretowane manualnie przez doświadczonego radiologa. Gwałtowny wzrost liczby wykonywanych zdjęć stworzył zapotrzebowanie na nowe i skuteczniejsze metody diagnozowania” – wyjaśnia portal Norwegian SciTech News opisujący wyniki badań realizowanych przez uniwersytet NTNU.

Właśnie na tym etapie norwescy badacze chcą wdrożyć rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji. Prace nad narzędziem o nazwie PROVIZ rozpoczęły się w 2018 r. – Opracowywanie narzędzi diagnostycznych w medycynie zajmuje dużo czasu, ponieważ standardy bezpieczeństwa muszą być wysokie. Sama aplikacja, która umożliwiała przetestowanie narzędzia na pacjentach, liczyła 500 stron. Ważne jest, aby stworzyć narzędzie, które jasno pokazuje, jak osiągnięto wynik, i które wpasowuje się w napięty dzień pracy w szpitalu – wyjaśnia Tone Frost Bathen, profesor NTNU, liderka projektu. Uczelnia realizuje go we współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim św. Olafa w Trondheim.

PROVIZ interpretuje wyniki badań prostaty

Oprogramowanie PROVIZ ma wesprzeć radiologów w analizowaniu wyników badań MRI prostaty. Obecnie, aby rozpoznać obecność nowotworu i ukierunkować biopsję, opierają się oni na swoim doświadczeniu i przeszkoleniu. Sztuczna inteligencja w PROVIZ ma ich w tym wesprzeć, przyspieszając jednocześnie cały proces. – Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji mogą przejąć kontrolę nad wykrywaniem prostych i jednoznacznych przypadków, pozwalając lekarzom poświęcić czas na bardziej złożone – mówi Tone Frost Bathen. Wyjaśnia, że testy przeprowadzone na pacjentach szpitala św. Olafa są obiecujące. – Dzięki sztucznej inteligencji radiolodzy będą mogli szybciej i dokładniej określić, czy u pacjenta potrzebna jest biopsja, a także z którego miejsca w prostacie należy pobrać wycinek – tłumaczy badaczka.

Rak prostaty jest najczęściej wykrywanym nowotworem u mężczyzn. Niektóre źródła podają, że stanowi ok. 15 proc. wszystkich przypadków raka na świecie

Międzynarodowa konkurencja na rynku komercyjnych narzędzi AI

Portal Norwegian SciTech News podkreśla, że obecnie kilka grup badawczych na całym świecie pracuje nad rozwojem narzędzi diagnostycznych do leczenia raka prostaty opartych na sztucznej inteligencji. W tym obszarze panuje duża konkurencja. PROVIZ jest już po pierwszych testach klinicznych we współpracy ze Szpitalem św. Olafa, a wyniki okazały się pozytywne. Kolejnym krokiem jest znacznie większe badanie kliniczne oraz proces zatwierdzania regulacyjnego.