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OpenAI w komunikacie przekazała, że latem agenci AI – boty zdolne do autonomicznego funkcjonowania – próbowali uzyskać informacje od „rządów, uniwersytetów, agencji publicznych i innych instytucji”, w tym od amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), Biura Spisów Ludności (Census Bureau) i Ministerstwa Edukacji. Boty chciały znaleźć „wiarygodne źródła informacji publicznych”. Firma zauważyła jednak, że niektóre boty posunęły się dalej i starały się ominąć zabezpieczenia stron internetowych.
Boty AI udostępniły też na forum internetowym publicznie dostępne dane pochodzące ze strony SEC – napisał „New York Times”. Według OpenAI żadne z tych zdarzeń nie było skutecznym włamaniem do systemów, ale jedynie przykładem „nieoczekiwanego i niepokojącego” zachowania technologii. Incydenty zostały odkryte podczas przeglądu ataków przeprowadzonych przez systemy firmy m.in. na stronę rządu Australii w czerwcu oraz na startup Hugging Face w lipcu.
Po tym, jak ujawniono włamania do rządowej bazy danych, premier Australii odbył rozmowę z szefem OpenAI ws. włamania sztucznej inteligencji i zarzucił Samowi Altmanowi, że firma ukrywała incydent przez dwa miesiące.
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Ujawnienie informacji o incydentach wpisuje się w rosnącą liczbę przypadków, w których systemy AI firm takich jak OpenAI, Anthropic, Meta czy Google zachowywały się w sposób niepożądany – dokonywały włamań czy próbowały naruszyć zabezpieczenia firm i instytucji. Choć nie wszystkie działania niepożądane były udane, we wszystkich przypadkach twórcy technologii dowiadywali się o nich dopiero po fakcie – podkreślił „New York Times”.
Po ujawnieniu działań botów OpenAI, dyrektor firmy Sam Altman napisał, że kwestie bezpieczeństwa powinny być ważniejsze niż rozwijanie możliwości sztucznej inteligencji, a także że bez odpowiednich zabezpieczeń społeczeństwo może „stracić kontrolę nad przyszłością na rzecz sztucznej inteligencji”. W podobnym tonie wypowiedział się też Dario Amodei, dyrektor generalny Anthropic – firmy, która również rozwija sztuczną inteligencję.
Z kolei prezydent Donald Trump uznał, że spowolnienie rozwoju branży sztucznej inteligencji nie jest konieczne.
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