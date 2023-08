Choć Moskwa twierdzi, że udaremniła dwa ataki na swoje okręty wojenne, amatorskie zdjęcia oraz film z jednej z bezzałogowych łodzi mogą zadawać temu kłam. Opublikowane w mediach społecznościowych nagranie pokazuje uszkodzony okręt desantowy „Olenegorskij Gorniak”. „Siły Zbrojne Ukrainy przy użyciu dwóch bezzałogowych łodzi morskich podjęły próbę ataku na bazę morską w Noworosyjsku” – poinformowało rosyjskie Ministerstwo Obrony, cytowane przez agencję Reutera.

To pokazuje, że na arenę walk na morzu wkracza nowa technologia. Podczas gdy drony powietrzne są wykorzystywane zarówno przez Ukrainę jak i Rosję od początku wojny, teraz na Morzu Czarnym pojawiły się zupełnie nowe bezzzałogowce w postaci wypchanych ładunkiem wybuchowym autonomicznych lub sterowanych przez operatora łodzi morskich. W przeciwieństwie do dronów przemieszczających się w powietrzu, te działają na powierzchni wody lub pod nią. Istnieje wiele terminów używanych do ich opisania, w tym łodzie bezzałogowe, drony morskie i statki nawodne bez załogi (USV) – pisze BBC.

Czytaj więcej Technologie Rosja szykuje „śpiące drony”, które można na długo ukryć przed atakiem Nowy rosyjski dron może tkwić w hibernacji przez długi czas przed atakiem na wyznaczone cele. Chodzi o to, by zaskoczyć przeciwnika i zapobiec wykryciu przez obronne systemy elektroniczne.

Występują we wszystkich kształtach i rozmiarach i są wykorzystywane do różnych zadań, w tym do monitorowania środowiska. Drony te mogą być również wykorzystywane do celów wojskowych - takich jak oczyszczanie akwenów morskich z min, obserwacja lub ataki taktyczne, na przykład detonowanie ładunków wybuchowych w pobliżu celów, takich jak statki wroga. BBC informuje, że od początku wojny sfotografowano wiele tego typu statków bezzałogowych, w tym jeden, który podobno został wyrzucony na brzeg okupowanego przez Rosję Krymu.