W 30 minut przez Atlantyk. Zmiennokształtny silnik radykalnie skróci podróże

Ten projekt badawczy opiera się na wcześniejszych pracach Ahmeda nad „scramjet”, naddźwiękowymi silnikami strumieniowymi. Istotnym aspektem tych silników jest ich zdolność do spalania powietrza z prędkością naddźwiękową bez redukowania go do prędkości poddźwiękowych, jak to robią tradycyjne silniki odrzutowe.

Ahmed i jego zespół badawczy stworzyli model aerotermodynamiczny, hipersonicznego, zmiennokształtnego silnika typu scramjet. Obecnie testują silnik eksperymentalnie, aby ocenić jego wydajność.

Czytaj więcej Technologie Nowy sposób na podbój kosmosu. Działa i katapulty mogą zastąpić rakiety Trwają prace nad tanim i ekologicznym umieszczaniem na orbicie satelitów za pomocą wielkich dział i katapult. Spełnienie wizji Juliusza Verne'a z 1865 roku jest coraz bliższe.

Jeśli badania UCF zakończą się sukcesem, mogą mieć ogromny wpływ na komercyjne podróże lotnicze. Może to na przykład oznaczać, że loty długodystansowe, które zwykle trwają wiele godzin, można skrócić do zaledwie ułamka czasu, zwiększając wygodę i efektywność podróży. Zaoszczędzony czas może mieć wpływ na różne branże, w tym biznes i turystykę, czyniąc podróże międzynarodowe wygodniejszymi.

Oprócz komercyjnych podróży lotniczych technologia scramjet jest obiecująca również w przemyśle kosmicznym. Mogą potencjalnie sprawić, że starty w kosmos będą bardziej ekonomiczne. Obecnie znaczną część masy rakiety stanowi jej utleniacz, używany do spalania paliwa w przestrzeni kosmicznej. Ponieważ odrzutowce typu scramjet mogą wykorzystywać tlen z atmosfery, przynajmniej w dolnych partiach lotu, może to zmniejszyć masę rakiety, a w konsekwencji koszty związane z wystrzeliwaniem ładunków w przestrzeń kosmiczną.