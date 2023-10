Nowoczesne wykrywacze i psy tropiące. Europa walczy z plagą pluskiew

W drugim kwartale 2023 roku brytyjska firma Rentokil odnotowała o 65 proc. więcej przypadków pluskiew niż rok wcześniej. Problemy z tymi żywiącymi się krwią owadami są na tyle duże, że rada miasta Luton wydała wytyczne dla lokalnych mieszkańców na temat tego, jak postępować w przypadku pojawienia się pluskiew w domach.

Pluskwy atakują hotele

O pladze pluskiew w europejskich miastach zrobiło się głośno, gdy okazało się, że problem narasta w szykującym się do Igrzysk w Paryżu. Dotkliwe przypadki pogryzień przez te błyskawicznie rozmnażające się owady zmusiły hotelarzy do szukania sposobów na wczesne wykrywanie przypadków zapluskwienia. Pluskwy łatwo bowiem przenieść na ubraniach, a dorosła samica może w ciągu kilku miesięcy złożyć 400 jaj. Wystarczy jedna pluskwa, by problem dosłownie rozpełzł się po całym budynku.

We wczesnym wykrywaniu tych owadów pomaga technologia. Brytyjski start-up Spotta skonstruował urządzenie, które umieszczone między materacem a ramą łóżka jest w stanie wykrywać pluskwy. Zasada działania jest prosta – urządzenie emituje feromony przyciągające owady, a po złapaniu pluskwy robi zdjęcie i wysyła powiadomienie do bazy danych. Zgłoszenie weryfikowane jest przez człowieka wspartego sztuczną inteligencją i po potwierdzeniu powiadamiana jest odpowiednia osoba (w przypadku hoteli – najczęściej menedżer hotelu).

Jak wykryć pluskwy

Wczesne wykrycie umożliwia podjęcie działań mających na celu dezynsekcję – z pluskwami można radzić sobie np. środkami chemicznymi.