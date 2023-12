To będzie przełom w elektronice. Bot błyskawicznie opracował 2 mln materiałów

Google wykorzystało sztuczną inteligencję do opracowywania materiałów do produkcji m.in. wydajniejszych baterii, paneli słonecznych czy ulepszonych chipów komputerowych. AI zrobiła to w sposób nieosiągalny dla całych zespołów badaczy i konstruktorów.