Elon Musk ujawnił nowego humanoida i cenę. Takich robotów mają być miliardy

Nie wiadomo do jakich zadań miałyby być wykorzystywane tego typu roboty. We wrześniu Tesla informowała, że Optimus jest obecnie kompleksowo szkolony z wykorzystaniem sieci neuronowych i już jest w stanie wykonywać nowe zadania, takie jak autonomiczne sortowanie obiektów. To oznacza, że wyposażony w sztuczną inteligencję humanoid mógłby autonomicznie wykonywać prace np. w magazynach. Wcześniejsze informacje przekazywane przez miliardera wskazują, że roboty serii Optimus mogłyby być maszynami asystujące w naszym codziennym życiu.

Ile kosztuje Optimus Tesli?

No może nie w życiu każdego, bo nie wszyscy będą mogli sobie pozwolić na takiego robo-partnera. Optimus Gen 2 ma kosztować bowiem poniżej 20 tys. dol. Kiedy ruszy sprzedaż? Nie wiadomo. Firma podała, że planuje wkrótce zacząć wykorzystywać robota we własnej działalności produkcyjnej. Dopiero gdy tam udowodni swoją przydatność, Tesla Bot trafi na rynek. Musk szacuje, że popyt na humanoida może sięgać nawet 10-20 mld sztuk. I nie ma wątpliwości, że to właśnie Optimus będzie odpowiadał za „większość długoterminowej wartości Tesli”.