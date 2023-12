W Japonii to już działa. Silnik rakiety kosmicznej napędzany krowim łajnem

Firma przeprowadziła serię „statycznych testów ogniowych” dla rakiety nośnej Zero w kompleksie startowym portu kosmicznego w Taiki na Hokkaido. Podczas eksperymentu silnik generował poziomy, niebiesko-pomarańczowy płomień przez około 10 sekund.

Jak podano w oficjalnym komunikacie, cytowanym przez portal Interesting Engineering, biometan pozyskiwano z krowiego łajna zebranego z lokalnych gospodarstw hodowlanych, co pokazuje jego potencjalne korzyści jako przyjaznego dla środowiska paliwa rakietowego.

Ekologiczne paliwo rakietowe

To ekologiczne paliwo rakietowe zostało opracowane we współpracy z japońską firmą Air Water. Grupa Air Water wdrożyła regionalny łańcuch dostaw o obiegu zamkniętym, którego centrum znajduje się na obszarze Hokkaido Tokachi, gdzie biogaz z odchodów zwierzęcych przetwarzany jest na LBM. W projekt zaangażowano lokalnych rolników, którzy wykorzystują w swych gospodarstwach sprzęt do przekształcania odchodów bydlęcych w biogaz. Następnie Air Water pozyskuje ten biogaz i przetwarza go na paliwo rakietowe.

Oprócz ciekłego biometanu Zero wykorzystuje ciekły metan jako paliwo, co ma różne zalety. Należą do nich niski koszt, wydajność paliwowa, dostępność i wpływ na środowisko. Ciekły metan stał się preferowanym wyborem dla wielu firm kosmicznych, w tym SpaceX.