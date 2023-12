Brzydki zapach może przedłużać życie. Zaskakujące odkrycie brytyjskich naukowców

W badaniu z udziałem nicieni naukowcy odkryli, że wystawienie tych robaków na działanie określonego związku uwalnianego przez szkodliwe bakterie powoduje aktywację nowego szlaku nerwowego. Aktywacja ta doprowadziła do wydłużenia żywotności robaków i zmniejszenia agregacji białek, co jest czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju chorób neurodegeneracyjnych.

Reakcja organizmu na odrażający zapach może być wskaźnikiem zdolności organizmu do ochrony przed szkodliwymi substancjami a co za tym idzie także dłuższego życia. Tak przynajmniej dzieje się w przypadku nicieni z gatunku Caenorhabditis elegans.

Nicienie pomagają w badaniach nad zatrzymaniem starzenia

Chociaż nicienie w niewielkim stopniu przypominają ludzi, to od 50 lat służą jako model w badaniach biologicznych. Mają prosty układ nerwowy, niewiele komórek i genów, z których wiele pełni takie same funkcje jak ludzkie, a także krótką długość życia, wynoszącą średnio 17 dni, co jest idealne do badań nad starzeniem się. Badania opisane w czasopiśmie „Nature Aging” wskazują, że cząsteczki substancji zapachowej wydzielane przez bakterie chorobotwórcze nie tylko wywołały awersyjną reakcję u C. elegans, które wycofały się, aby uniknąć zagrożenia, ale także uruchomiły obwód nerwowy, który wywołał reakcję innych tkankach nicienia. Reakcja ta obejmuje bardziej wydajne przetwarzanie toksycznych białek i kontrolę agregacji tych i innych białek wytwarzanych przez robaki. Ma to o tyle istotne znaczenie, że u ludzi nagromadzenie tych białek jest jednym z czynników związanych z chorobami otępiennymi, takimi jak choroba Alzheimera i Parkinsona.

- Potrafią wyczuć zagrożenie w środowisku po zapachu, co nasila reakcję na stres, jeszcze zanim zlokalizują jakiekolwiek bakterie chorobotwórcze - powiedział Evandro Araújo de Souza, pierwszy autor artykułu, doktorant w Zakładzie Neurobiologii Laboratorium Biologii Molekularnej Rady ds. Badań Medycznych (MRC-LMB) w Cambridge w Wielkiej Brytanii.