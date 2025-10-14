Rewolucja AI w modzie. Ubrania, które słuchają i mówią

Aktualizacja: 14.10.2025 21:49 Publikacja: 14.10.2025 21:37
Zwykła koszula czy kurtka może stać się czułym mikrofonem, który nie potrzebuje tradycyjnych, nieporęcznych komponentów
Foto: Shutterstock
Przełom, opisany na łamach prestiżowego magazynu „Science Advances”, jest dziełem zespołu badawczego z Uniwersytetu Soochow. Stworzona przez chińskich naukowców tkanina, nazwana A-Textile, to w istocie tzw. akustyczny materiał tryboelektryczny. Jego działanie opiera się na innowacyjnym wykorzystaniu naturalnych ładunków elektrostatycznych, które generują się na powierzchni ubrania, kiedy… użytkownik mówi. W odróżnieniu od dotychczasowych, sztywnych i nieporęcznych urządzeń do rozpoznawania mowy, A-Textile integruje technologię bezpośrednio ze strukturą odzieży.
Sekret tkwi w wielowarstwowej budowie. Tkanina zawiera kompozytową powłokę, w której trójwymiarowe nanostruktury siarczku cyny zostały osadzone w kauczuku silikonowym. Ta struktura „współpracuje” z drugą warstwą, wykonaną z grafitopodobnego, karbonizowanego materiału tekstylnego. Badacze tłumaczą, iż taka architektura pozwala na „skuteczne wychwytywanie i wzmacnianie subtelnych sygnałów elektrycznych” generowanych przez ludzki głos. Dzięki temu zwykła koszula czy kurtka może stać się czułym mikrofonem, który nie potrzebuje tradycyjnych, nieporęcznych komponentów. Co kluczowe, materiał jest w pełni funkcjonalny, elastyczny i odporny na pranie w pralce, co usuwa jedną z głównych barier w komercjalizacji inteligentnych tekstyliów.
Podczas testów laboratoryjnych A-Textile zademonstrował imponującą dokładność rozpoznawania poleceń głosowych na poziomie 97,5 proc. Naukowcy z powodzeniem wykorzystali go do bezprzewodowego sterowania inteligentnymi urządzeniami domowymi, takimi jak lampy czy klimatyzatory. Technologia umożliwiła także dostęp do usług chmurowych – użytkownicy mogli za pomocą komend głosowych kierowanych do ubrania korzystać z nawigacji Google Maps czy prowadzić konwersację z ChatGPT.
Dzięki detekcji elektrostatycznej zamiast akustycznej, A-Textile może działać znacznie niezawodniej w hałaśliwym otoczeniu.
Innowacja pojawia się w idealnym momencie. Globalny rynek inteligentnych tekstyliów przeżywa dynamiczny wzrost. Analitycy prognozują, że jego wartość wzrośnie z obecnych 2,4 do 5,56 mld dol. w 2030 r.. Liderem nowego trendu ma być region Azji i Pacyfiku, gdzie przewiduje się średni roczny wzrost tego rynku w kilkuletniej perspektywie na poziomie ponad 20 proc. Branżę ma napędzać boom na „wearables” (technologie ubieralne) oraz rosnąca popularność monitorowania zdrowia i technologii fitness.
Dotąd tworzenie „inteligentnych” ubrań było problematyczne głównie z uwagi na zasilanie – zapewnienie baterii dla tej technologii to wyzwanie, z którym zmaga się wielu naukowców. Powinna być lekka, elastyczna i wodoodporna. Tematem zajęli się już kilka lat temu badacze z University of British Columbia (UBC). Wynaleźli ogniwo odporne na pranie w pralce i na skręcanie (działa po zwinięciu, złożeniu czy rozciągnięciu do podwójnej swojej długości). Jak to możliwe? W normalnych akumulatorach warstwy wewnętrzne są twardymi materiałami zamkniętymi w sztywnej obudowie. Zespół UBC opracował rozwiązanie, w którym kluczowe związki baterii – cynk i dwutlenek manganu – stały się elastyczne. To efekt rozdrobnienia tych cząsteczek i umieszczenia materiału w miękkiej obudowie (bateria składa się z kilku ultracienkich warstw polimerów).
Hermetyczna i szczelna konstrukcja zapewnia integralność ogniwa przez wielokrotne użytkowanie w ekstremalnych warunkach. Naukowcy postawili na cynk i mangan, bo w przypadku urządzeń noszonych blisko skóry jest to bezpieczniejsze niż stosowanie bardziej toksycznych akumulatorów litowo-jonowych.
Źródło: rp.pl
