Rewolucja AI w modzie. Ubrania, które słuchają i mówią

Z tego artykułu się dowiesz: Co wyróżnia tkaninę typu A-Textile?

Jakie wyniki uzyskano podczas testów laboratoryjnych nowych materiałów?

Jakie wyzwania związane są z zasilaniem inteligentnych ubrań?

Przełom, opisany na łamach prestiżowego magazynu „Science Advances”, jest dziełem zespołu badawczego z Uniwersytetu Soochow. Stworzona przez chińskich naukowców tkanina, nazwana A-Textile, to w istocie tzw. akustyczny materiał tryboelektryczny. Jego działanie opiera się na innowacyjnym wykorzystaniu naturalnych ładunków elektrostatycznych, które generują się na powierzchni ubrania, kiedy… użytkownik mówi. W odróżnieniu od dotychczasowych, sztywnych i nieporęcznych urządzeń do rozpoznawania mowy, A-Textile integruje technologię bezpośrednio ze strukturą odzieży.

W tym tkwi sekret A-Textile

Sekret tkwi w wielowarstwowej budowie. Tkanina zawiera kompozytową powłokę, w której trójwymiarowe nanostruktury siarczku cyny zostały osadzone w kauczuku silikonowym. Ta struktura „współpracuje” z drugą warstwą, wykonaną z grafitopodobnego, karbonizowanego materiału tekstylnego. Badacze tłumaczą, iż taka architektura pozwala na „skuteczne wychwytywanie i wzmacnianie subtelnych sygnałów elektrycznych” generowanych przez ludzki głos. Dzięki temu zwykła koszula czy kurtka może stać się czułym mikrofonem, który nie potrzebuje tradycyjnych, nieporęcznych komponentów. Co kluczowe, materiał jest w pełni funkcjonalny, elastyczny i odporny na pranie w pralce, co usuwa jedną z głównych barier w komercjalizacji inteligentnych tekstyliów.

Podczas testów laboratoryjnych A-Textile zademonstrował imponującą dokładność rozpoznawania poleceń głosowych na poziomie 97,5 proc. Naukowcy z powodzeniem wykorzystali go do bezprzewodowego sterowania inteligentnymi urządzeniami domowymi, takimi jak lampy czy klimatyzatory. Technologia umożliwiła także dostęp do usług chmurowych – użytkownicy mogli za pomocą komend głosowych kierowanych do ubrania korzystać z nawigacji Google Maps czy prowadzić konwersację z ChatGPT.