Aktualizacja: 12.10.2025 17:11 Publikacja: 12.10.2025 12:09
Hydraulicy mogą skupić się na samej naprawie, a nie na papierologii. Dzięki AI szybciej wystawiają faktury, przygotowują kosztorysy i znajdują rozwiązania nietypowych problemów
Foto: Adobe Stock
Sztuczna inteligencja wkracza do zawodów fizycznych. Coraz więcej firm rzemieślniczych i usługowych korzysta z jej możliwości. Pomaga w wystawianiu faktur, tworzeniu ofert, a nawet w diagnozowaniu usterek. Dla wielu fachowców ChatGPT staje się tak samo potrzebny jak klucz francuski czy miernik napięcia.
W firmie Oak Creek Plumbing & Remodeling z Milwaukee każdy hydraulik, oprócz zestawu kluczy i taśmy teflonowej, ma dziś tablet z ChatGPT. Wystarczy zrobić zdjęcie uszkodzonego urządzenia lub wpisać kilka zdań opisu, by sztuczna inteligencja zaproponowała rozwiązanie. – Niektórzy z naszych starszych pracowników są zdumieni odpowiedziami, jakie dostają od ChatGPT – powiedział w rozmowie z CNN Dan Callies, prezes firmy. – Zdecydowanie było warto w to zainwestować.
W praktyce oznacza to nie tylko oszczędność czasu, ale i wzrost jakości obsługi klienta – hydraulicy mogą skupić się na samej naprawie, a nie na papierologii. Dzięki AI szybciej wystawiają faktury, przygotowują kosztorysy i znajdują rozwiązania nietypowych problemów.
Nic dziwnego, że od biura po teren firmy coraz chętniej korzystają ze sztucznej inteligencji, by zwiększyć produktywność, obniżyć koszty i ograniczyć liczbę zadań administracyjnych. Niektóre używają popularnych narzędzi, takich jak ChatGPT czy Microsoft Copilot, inne – wyspecjalizowanych platform z funkcjami AI, jak ServiceTitan czy Housecall Pro. – To wpływa zarówno na naszą pracę w terenie, jak i w biurze – dodaje Callies.
W firmie Gulfshore Air Conditioning & Heating z Florydy cały proces – od zgłoszenia przez klienta po przyjazd technika – obsługuje dziś sztuczna inteligencja. AI pomaga też diagnozować usterki i błyskawicznie wyszukiwać dane techniczne, które wcześniej trzeba było odnajdywać w kilku grubych instrukcjach.
Czytaj więcej
Dyrektor generalny Walmartu, największego prywatnego pracodawcy w Stanach Zjednoczonych, zdradza,...
Efekty są wymierne – przychody wzrosły o 370 tys. dol. już w pierwszym miesiącu od wdrożenia systemów AI. Średni przychód na zlecenie zwiększył się o kolejne 150 dol.. – Technicy pracują szybciej, stresują się mniej, a my możemy zaproponować im lepsze wynagrodzenia – mówi Krista Landen, menedżerka firmy.
AI coraz częściej eliminuje potrzebę biurowych stanowisk administracyjnych i marketingowych, co pozwala firmom zmniejszać koszty i koncentrować się na jakości usług. – ChatGPT pozwolił nam obniżyć koszty i zaoferować lepszą wartość klientom – podsumowuje Callies z Oak Creek Plumbing.
Według badania Housecall Pro, aż 70 proc. fachowców w Ameryce testowało narzędzia AI, a 40 proc. używa ich regularnie. Prym wiodą młodsi pracownicy, choć starsi również coraz częściej próbują nowych rozwiązań. Hydraulicy twierdzą, że dzięki AI rozwijają biznes, elektrycy są najbardziej zadowoleni z efektów, a sprzątacze należą do największych entuzjastów.
Szkoły zawodowe w USA także reagują. Coraz więcej z nich wprowadza elementy sztucznej inteligencji do programów nauczania, by przygotować absolwentów do realiów rynku pracy. – Chcemy, by nasi uczniowie byli gotowi na zawody przyszłości, a nie te, które istniały pięć lat temu – mówi Jason Altmire, prezes Career Education Colleges and Universities.
Czytaj więcej
Sztuczna inteligencja przyczynia się do kryzysu w zatrudnianiu młodych ludzi, a wkrótce może dopr...
Niemniej, zarówno w USA, jak i w Polsce, takie rozwiązania napotykają szereg barier. Największą z nich jest brak świadomości korzyści i niedostateczne szkolenia. Małe firmy usługowe i naprawcze często nie mają środków ani zasobów, by wdrażać AI – wymaga to inwestycji w infrastrukturę, szkolenia i integrację z istniejącymi procesami.
W Polsce podobne zmiany dopiero się zaczynają. W branży budowlanej i instalacyjnej rośnie zainteresowanie systemami predykcyjnymi, które analizują dane z czujników i pomagają planować konserwacje. Firmy coraz częściej eksperymentują też z ChatGPT przy tworzeniu ofert i instrukcji dla klientów.
Ekonomiści zauważają, że to dopiero początek przemiany. – Firmy, które wdrażają AI, stają się bardziej wydajne, mogą realizować więcej zleceń lub poprawiać jakość usług – mówi CNN Laura Ullrich, ekonomistka z portalu Indeed. – Ludzie wybierają zawody fizyczne, bo lubią pracować rękami. Jeśli część biurokracji można zautomatyzować, mogą skupić się na tym, co naprawdę lubią – dodaje.
– Czuję się jak Jetsonka z kreskówki – żyję w przyszłości – żartuje Krista Landen.
Eksperci wskazują, że zawody fizyczne są dziś najbardziej odporne na destrukcyjny wpływ AI. Geoffrey Hinton, pionier sztucznej inteligencji i laureat Nagrody Turinga, przewiduje, że „zwykła praca umysłowa” może zniknąć. – Myślę, że minie dużo czasu, zanim AI dorówna nam w pracy fizycznej. Dlatego dobrym wyborem byłoby zostać hydraulikiem – powiedział. Wskazuje też inne zawody, takie jak stolarz czy elektryk, które wymagają manualnych umiejętności i szybkich decyzji w nieprzewidywalnych sytuacjach – trudnych do zautomatyzowania.
Czytaj więcej
AI może nie tylko pozbawić nas pracy, ale i całkowicie nas zastąpić – ostrzega Geoffrey Hinton, n...
O ogromnym i rosnącym popycie na te zawody wspomniał niedawno szef Nvidii Jensen Huang. – Jeśli jesteś elektrykiem, hydraulikiem, stolarzem, to będziemy potrzebować setek tysięcy takich osób do budowy wszystkich tych fabryk i baz danych – powiedział Huang w wywiadzie dla Channel 4 News w Wielkiej Brytanii. – Segment zawodów rzemieślniczych w każdej gospodarce przeżyje boom.
Apel Huanga o więcej elektryków i hydraulików wpisuje się w jego szerszą wizję, że kolejna fala możliwości leży po stronie fizycznej technologii, a nie samego oprogramowania.
Ta komfortowa dla zawodów rzemieślniczych nie musi jednak trwać wiecznie. Roboty, produkowane przez firmy takie jak Tesla (Optimus) czy FigureAI, stają się coraz bardziej zaawansowane i tańsze. W pewnym momencie humanoidy mogą przejąć część prac fizycznych – nie tylko tych najprostszych. Robot-hydraulik się nie męczy, może pracować 24 godziny na dobę. To jeszcze odległa przyszłość, ale nadejdzie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Sztuczna inteligencja wkracza do zawodów fizycznych. Coraz więcej firm rzemieślniczych i usługowych korzysta z jej możliwości. Pomaga w wystawianiu faktur, tworzeniu ofert, a nawet w diagnozowaniu usterek. Dla wielu fachowców ChatGPT staje się tak samo potrzebny jak klucz francuski czy miernik napięcia.
Sam się naprawia, działa jak bateria i pochłania CO₂. Odkrycie naukowców MIT może odmienić nie tylko przyszłość...
Amerykańscy naukowcy znaleźli sposób, by kierowcy elektryków nie musieli szukać stacji ładowania. Ich pomysł jes...
Pracownicy korzystają z narzędzi AI, które nie zostały zatwierdzone przez firmy. To tzw. shadow AI, który – jak...
Nawet duże firmy nie do końca rozumieją możliwości AI i dla uniwersytetów też jest ona trudna do zrozumienia, al...
Przewaga AI w niektórych obszarach jest bezsprzeczna, ale jej użycie niesie też ze sobą kwestie etyczne, prawne,...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas