Przełomowy wynalazek MIT. Te baterie będą wszędzie i same się naprawią

Beton ma za sobą długą historię innowacji, sięgającą 6500 roku p.n.e. Rzymianie byli szczególnie utalentowani w jego tworzeniu. Przetrwał wieki i nawet współcześnie zachwyca inżynierów swoimi właściwościami.

Naukowcy byli już w stanie stworzyć beton samonaprawiający się, beton, który pochłania dwutlenek węgla, a nawet taki, który zwiększa plony roślin. Teraz badacze z Massachusetts Institute of Technology (MIT) stworzyli betonową baterię.

Beton, który ładuje energię jak bateria

W nowym badaniu, opublikowanym w czasopiśmie PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America), opisują, jak mieszanina cementu, wody, ultradrobnego czarnego węgla (zawierającego nanocząstki) oraz elektrolitów tworzy tzw. „beton przewodzący elektrony” (electron-conducting carbon concrete, ec³). Materiał ten tworzy przewodzącą nanostrukturę, która działa jak akumulator energii.

Według naukowców z MIT kluczem do stworzenia zrównoważonego rozwoju betonu jest opracowanie „betonu wielofunkcyjnego”, który łączy w sobie takie funkcje jak magazynowanie energii, samonaprawa czy pochłanianie dwutlenku węgla. Admir Masic, główny autor badania z MIT, podkreśla, że beton jest najczęściej używanym materiałem budowlanym na świecie, więc dlaczego nie wykorzystać tej skali, by był jeszcze bardziej użyteczny?