Jedna z maszyn miała zaatakować pracownika Tesli w Teksasie. „Dwóch świadków z przerażeniem obserwowało, jak ich współpracownik został zaatakowany przez maszynę zaprojektowaną do chwytania i przenoszenia świeżo odlanych aluminiowych części samochodowych” – pisze dziennik „Daily Mail”. Robot miał unieruchomić mężczyznę, który zajęty było programowaniem dwóch innych uszkodzonych urządzeń, a następnie wbić metalowe „pazury” chwytaka w plecy i ramię inżyniera. „Lała się krew” – donosi gazeta i wskazuje, że ofiarę uratowała szybka reakcja innych osób znajdujących się w hali, które wcisnęły przycisk bezpieczeństwa, wyłączający urządzenia.

Reklama

Liczne ataki robotów

Jak się okazuje te szokujące sceny wcale nie były pierwszymi. Do podobnych awarii w placówce Giga Texas niedaleko Austin miało dochodzić już bowiem wielokrotnie wcześniej. Wedle statystyk w 2022 r. jeden na 21 pracowników tej fabryki odniósł obrażenia w pracy. Kłopot w tym, że Tesla nie zgłaszała wszystkich wypadków organom regulacyjnym. Opisywany przypadek ujawniono dopiero teraz, choć doszło do niego w 2021 r. Czy firma Elona Muska zamiata pod dywan tego typu zdarzenia?

Hannah Alexander, prawniczka z organizacji non-profit Workers Defense Project, radzi, by raporty Tesli nt. bezpieczeństwa pracy „czytać z przymrużeniem oka”. W rozmowie z „DailyMail” zwraca uwagę, że wielu pracowników fabryki odniosło obrażenia, a jeden z nich nawet zmarł.

Czas na humanoidy

Atak robota ujawniono niedługo po tym, gdy Elon Musk ogłosił światu swoją najnowszą innowację – Tesla Bota. Chodzi o inteligentnego, dwunożnego humanoida, który ma asystować ludziom i zastępować ich w pracy. Optimus Gen 2, bo tak ma nazywa się robot, jest sprawniejszy niż poprzednik (Gen 1 prezentowany był na początku br.) – porusza się szybciej (przyspieszył o 30 proc., choć trudno nazwać go demonem prędkości), jest lżejszy (o 10 kg), a także znacznie lepiej balansuje, by utrzymać równowagę (wyposażono go w siłowniki zaprojektowane przez Teslę oraz liczne czujniki).