Mięso z laboratorium nie podbiło świata. Naukowcy myślą teraz o owadach

Także w lipcu 2023 r. inny kalifornijski start-up zaczął sprzedawać swoje kurczaki hodowane w laboratorium. Good Meat sprzedawała kurczaka w restauracji China Chilcano, należącej do szefa kuchni José Andrésa, w Waszyngtonie. Jednak we wrześniu 2023 r. zaktualizowano stronę internetową China Chilcano i dodano informację, że rezerwacje na kurczaka Good Meat „są obecnie wstrzymane”. Także José Andrés nie chce komentować zakończenia współpracy.

Według analityków sprzedaż mięsa laboratoryjnego restauracjom była akcją marketingową. Miało wywołać zainteresowanie i szum medialny. A także doprowadzić do rozpoznawalności marek obu start-upów. Analitycy uważają, że obie firmy raczej straciły niż zarobiły na tej akcji głownie ze względu na wysokie koszty produkcji. Eat Just – według Wired – ma problemy finansowe i nie płaci dostawcom na czas. Jednak obie firmy się nie poddają. Zarówno Eat Just, jak i Upside Foods planują wznowienie sprzedaży w 2024 r.

Nadzieja nie umarła

Nową nadzieja dla mięsa z probówki jest izraelskie przedsiębiorstwo Aleph Farms, które w zeszłym miesiącu otrzymało zgodę organów regulacyjnych izraelskiego Ministerstwa Zdrowia na jego produkt z wołowiny hodowlanej: mieszanka komórek wołowych i białka roślinnego. Zanim firma będzie mogła sprzedawać swój produkt w Izraelu, firma wymaga inspekcji swojego pilotażowego zakładu produkcyjnego w Rehovot oraz wskazówek dotyczących etykietowania i marketingu od izraelskich organów regulacyjnych.

Mięso z probówki miało być alternatywą dla hodowli zwierząt, która jest nie tylko obciążająca dla środowiska naturalnego, ale także wielu obrońców praw zwierząt nieetyczna.

Co roku na świecie spożywane jest 325 mln ton mięsa. Przemysł mięsny oraz mleczarski odpowiada za 15 proc. wszystkich gazów cieplarnianych uwalnianych do atmosfery. Optymistyczne wyliczenia wskazują, że przestawienie się na mięso z laboratorium może ograniczyć nawet 45 proc. zużytej energii pozyskiwanej przez hodowlę, o 96 proc. zużycie wody i o od 78 do 96 proc. ograniczyć uwalnianie do atmosfery gazów cieplarnianych.