Gemini CLI – jak sprawdziliśmy, to sformułowanie należy do najmocniej zyskujących na popularności w wyszukiwarce Google w ciągu ostatnich kilku godzin. Statystyki Google Trends pokazują, że zainteresowanie nim wzrosło o ponad 200 proc. Dlaczego? Wszystko przez ruch giganta z Mountain View – koncern zdecydował się udostępnić bowiem swojego chatbota Gemini deweloperom. Ma to być możliwe właśnie za pomocą narzędzia CLI typu open source.

Reklama

Gemini CLI, nowe i darmowe narzędzie dla deweloperów

Sztuczna inteligencja od Google to jeden z najchętniej wykorzystywanych systemów generatywnej AI na świecie. Koncern wprowadził Gemini CLI, darmowego i otwartego agenta AI, który integruje się bezpośrednio z terminalami deweloperów, może otworzyć przez Google kolejne drzwi do popularności. Ogłoszony właśnie projekt pod wieloma względami może być wręcz przełomowy dla branży. Nowe narzędzie interfejsu wiersza poleceń, które zapewnia dostęp do Gemini 2.5 Pro z oknem kontekstowym o pojemności miliona tokenów, pozwala deweloperom używać je do generowania treści, rozwiązywania problemów, zarządzania, a także prowadzenia badań i oczywiście kodowania. Gemini CLI – wydany na licencji Apache 2.0 – pozwala deweloperom sprawdzać kod, weryfikować bezpieczeństwo i rozwijania projektu poprzez platformę GitHub. Możliwości są spore, bo amerykański koncern oferuje 60 zapytań do modelu na minutę. Łączny limit dzienny to aż tysiąc darmowych promptów.

Aby skorzystać z możliwości testów trzeba zalogować się za pomocą osobistego konta Google i uzyskać bezpłatną licencję Gemini Code Assist.

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends