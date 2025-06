Sławosz Uznański-Wiśniewski będzie pierwszym Polakiem, który zamieszka na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). W środę rano należąca do SpaceX rakieta Falcon 9 wystartowała z misją Ax-4, dzięki czemu nasz rodak stał się drugim w historii Polakiem, po Mirosławie Hermaszewskim, który znalazł się na orbicie okołoziemskiej. Na ten moment musieliśmy czekać od 1978 r.

Sławosz Uznański-Wiśniewski, najważniejsze daty z życia Foto: PAP

Ogromne zainteresowanie lotem polskiego kosmonauty

Nic dziwnego, że wydarzenie przykuło uwagę internautów nad Wisłą. Wedle danych Google Trends wśród czterech najmocniej zyskujących na popularności zapytań w sieci w ciągu ostatnich 24 godzin znalazły się właśnie wątki związane z misją Uznańskiego-Wiśniewskiego. Najczęściej wpisywano hasło „Sławosz Uznański-Wiśniewski” – w ciągu doby jego popularność skoczyła o 1000 proc. Trzecie miejsce zajęło hasło „Hermaszewski”, a czwarte – „NASA”.

To właśnie amerykańska agencja kosmiczna, we współpracy z ESA (Europejska Agencja Kosmiczna), wysłała na ISS czteroosobową załogę. Pierwotnie astronauci mieli polecieć 29 maja, ale misję przełożono ze względu na problemy techniczne związane z kapsułą Crew Dragon – chodziło o konieczność dokładnego sprawdzenia i przetestowania nowego modelu kapsuły oraz eliminację wszelkich potencjalnych ryzyk przed lotem. To wszystko dodatkowo podgrzało atmosferę wokół tego wydarzenia. Polacy w ostatnich godzinach często wpisywali do wyszukiwarki Google takie hasła jak: „Gdzie leci Sławosz?”, „Polak w kosmosie”, „transmisja startu rakiety”, „misja Axiom 4”, „start Sławosza”, czy „ile Sławosz będzie w kosmosie”.