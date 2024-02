Deepfake zachwieje państwami. Sztuczna inteligencja mnoży fałszywe treści

– Co więcej, takie rozwiązania AI są na tyle szeroko dostępne, iż przestępcy bez większego trudu mogą z nich skorzystać. Dzięki AI możliwe jest przygotowanie pliku dźwiękowego z dowolnym tekstem, generowanego na podstawie nagrań wideo, które bardzo często sami umieszczamy w social mediach. Wiemy już, że tego rodzaju technologie do tworzenia deepfake’ów będą się rozwijać i niedługo mogą stać się powszechnym narzędziem cyberprzestępców – alarmuje.

Fałszywy głos Bidena. Sztuczna inteligencja i deepfake to chaos wyborczy Fałszywe i wygenerowane komputerowo nagranie głosu prezydenta Joe Bidena, który miał zniechęcać wyborców do udziału w demokratycznych prawyborach, słyszeli Amerykanie, odbierając telefon. To pokazuje, z czym zmierzą się partie polityczne i wyborcy.

Przy tym sztuczna inteligencja w niewłaściwych rękach może nie tylko mieć konsekwencje finansowe, ale i polityczne, czego dowodzi przykład komputerowo wygenerowanego głosu prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Czy nowe regulacje uderzą w polski ElevenLabs?

Przed prawyborami w USA doszło do niepokojącego incydentu – Amerykanie, odbierając telefon, usłyszeli po drugiej stronie Joe Bidena, który zniechęcał ich do udziału w głosowaniu. Klon głosu prezydenta doprowadził do ostrego zamieszania, a fałszerstwo wyszło na jaw. Sprawą zajęło się biuro prokuratora generalnego, które orzekło, iż była to „bezprawna próba zakłócenia prawyborów”. Jak podała firma Pindrop zajmująca się demaskowaniem oszustw tego typu, fałszerstwa dokonano z wykorzystaniem narzędzia od polskiego start-upu ElevenLabs. Niewykluczone, że kolejne tego typu incydenty negatywnie wpłyną na biznes tej firmy. Jessica Rosenworcel, przewodnicząca Amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności, już bowiem wskazała, że należałoby zdelegalizować używanie głosów generowanych przez sztuczną inteligencję w tzw. automatach dzwoniących. – Klony głosów i deepfaki generowane przez AI sieją zamęt, a konsumenci padają ofiarą oszustw wykorzystujących tę technologię. Obecnie każdy może nią być – przekonuje Rosenworcel.

Ale generatywne narzędzia AI, zamiast być wykluczane z polityki, zdobywają coraz większe zasięgi. W br. w kampaniach do wyborów prezydenckich w Indonezji po raz pierwszy w historii użyto tej technologii aż na taką skalę. Korzysta z niej większość kandydatów. I to – jak pisze Reuters – wbrew wytycznym dostawców takich rozwiązań (m.in. Midjourney i OpenAI). Advocacy Team on Elections Concerns, organizacja non profit z siedzibą w Dżakarcie, już stwierdziła, iż dostępne w internecie „wygenerowane” filmy związane z wyborami ukazują gigantyczny potencjał AI w zakresie manipulacji wyborcami.

To takie filmy dominują

Zmanipulowane treści mogą bić także bezpośrednio w konkretne osoby. Tak było m.in. w przypadku Taylor Swift, gdy pod koniec zeszłego miesiąca w mediach społecznościowych rozprzestrzeniły się pornograficzne obrazy deepfake z udziałem znanej piosenkarki. Jak się okazało, uderzenie w wizerunek gwiazdy nie było pierwszym i ostatnim. Tego typu materiały to zaledwie kropla w morzu – jak pokazują badania Home Security Heroes, aż 98 proc. wszystkich filmów online generowanych przez AI ma bowiem nie charakter polityczny, lecz właśnie pornograficzny.