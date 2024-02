Komputery kwantowe wcale nie muszą pokonać tradycyjnych. Naukowcy znaleźli sposób

Od kilku lat komputery kwantowe uważane są za kolejną generację sprzętu, która zrewolucjonizuje rynek dzięki znacznie większym możliwościom obliczeniowym. Ich rozwój napotyka jednak na bariery, jak konieczność chłodzenia w ekstremalnie niskich temperaturach czy spory margines błędów. Co więcej, zgodnie z nową teorią naukowców z New York University klasyczne komputery mogą czasami przewyższać komputery kwantowe dzięki nowym algorytmom, co podważa pogląd, że kwant zawsze zwycięży.

Reklama

Badacze odkryli, że klasyczne komputery mogą w pewnych okolicznościach dotrzymać kroku komputerom kwantowym, a nawet je przewyższyć. Wystarczy przyjąć nową metodę algorytmiczną, by klasyczne komputery uzyskały wzrost szybkości i dokładności, co może oznaczać, że nadal mają przed sobą świetlaną przyszłość.

Klasyczny komputer kontra kwantowy

Wielu ekspertów uważa, że obliczenia kwantowe stanowią zmianę paradygmatu w stosunku do obliczeń klasycznych. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że, jak wiadomo, klasyczne komputery przetwarzają informacje przy użyciu bitów cyfrowych (0 i 1), podczas gdy komputery kwantowe używają bitów kwantowych (kubitów) do przechowywania informacji o wartościach z zakresu od 0 do 1. Zdolność ta umożliwia komputerom kwantowym przetwarzanie i przechowywanie informacji w kubitach oraz pozwala algorytmom kwantowym osiągać lepsze wyniki od klasycznych odpowiedników.

Czytaj więcej Globalne Interesy NATO stawia na technologię kwantową. Kto się liczy w wyścigu superkomputerów Obok Regetti, IBM i Google’a komputer kwantowy najnowszej generacji w Kalifornii buduje także Amazon. Powstają też inicjatywy rządowe w celu wspierania tej technologii zarówno w rozwiązaniach cywilnych jak i wojskowych.

Jednocześnie komputery kwantowe są delikatne i podatne na utratę informacji. Co więcej, nawet jeśli informacja zostanie zachowana, przekształcenie jej w klasyczną informację niezbędną do praktycznych obliczeń nie jest łatwe.