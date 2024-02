Przełomowe narzędzie sztucznej inteligencji. Wystarczy opisać, a Sora zrobi film

OpenAI ogłosiło, że wykracza poza tekst i obrazy, oferując po raz pierwszy narzędzie z AI do generowania wideo. Nowy model, nazwany Sora, pozwala użytkownikowi opisać żądaną scenę i przekształcić ją w klip wideo o wysokiej rozdzielczości.

Eksperci podkreślają, że filmy generowane przez sztuczną inteligencję stanowią kolejny problem dla platform społecznościowych, muszących walczyć z zalewem treści, teraz będą to także fałszywe nagrania wideo. To wyzwanie tym większe, że w tym roku na całym świecie zaplanowano ważne wybory.

OpenAI ze swoim bijącym rekordy popularności ChatGPT na tym nie poprzestaje i przenosi swoją technologię sztucznej inteligencji do wideo. Firma przekroczyła już 2 mld dol. przychodów i chce je podwoić do 2025 r. Także dzięki nowym produktom.

Obawy o deepfejki

Sora to nowy generatywny model sztucznej inteligencji. Działa podobnie do narzędzia AI do generowania obrazów OpenAI, DALL-E. Użytkownik wpisuje żądaną scenę, a Sora zwraca klip wideo w wysokiej rozdzielczości. Może także generować klipy wideo inspirowane nieruchomymi obrazami oraz rozszerzać istniejące filmy lub uzupełniać brakujące klatki. Narzędzie ogranicza się obecnie do generowania filmów trwających maksymalnie minutę.