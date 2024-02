Sztuczna inteligencja ożywiła Hitlera. „Nie jestem odpowiedzialny za Holokaust"

Potencjalne zagrożenia związane z platformą stały się oczywiste, gdy w 2018 r. trafiła ona na pierwsze strony gazet po tym, jak odkryto, że przestępca strzelający w synagodze w Pittsburghu publikował posty w Gab Social na krótko przed dokonaniem antysemickiej masakry, w wyniku której zginęło 11 osób.

Sztuczna inteligencja chroniona przez konstytucję

Gab AI jest amerykańską firmą i setki postaci AI są na nim chronione Pierwszą Poprawką do konstytucji Stanów Zjednoczonych. - Nie obchodzi nas, że obcokrajowcy płaczą z powodu naszych narzędzi AI — wyjaśnia firma. W odpowiedzi kilka firm Big Tech zaczęło zakazywać tego serwisu, zmuszając go do wyłączenia z powodu naruszeń przepisów dotyczących mowy nienawiści.

Chociaż pozostaje zakazany zarówno w sklepach z aplikacjami Google, jak i Apple, nadal jest obecny dzięki wykorzystaniu zdecentralizowanej sieci społecznościowej Mastodon.

Według platformy celem Gab AI jest podtrzymywanie chrześcijańskiego światopoglądu. Jej twórcy krytykują też sposób, w jaki ChatGPT jest zaprogramowany do unikania odpowiedzi na kontrowersyjne pytania. Nie dostrzegają, że w 2023 r. skazano mężczyznę za próbę zabicia królowej Elżbiety II, do czego, jego zdaniem, zachęcała go jego dziewczyna w formie chatbota AI. W tym samym roku inny mężczyzna popełnił samobójstwo po sześciotygodniowej rozmowie na temat kryzysu klimatycznego z chatbotem AI o imieniu Eliza w aplikacji o nazwie Chai.

Chociaż powyższe przykłady są w dalszym ciągu raczej tragicznymi wyjątkami niż normą, narastają obawy wokół tego, w jaki sposób chatboty AI mogą być wykorzystywane do atakowania osób bezbronnych, wydobywania od nich danych lub manipulowania nimi w celu uzyskania potencjalnie niebezpiecznych przekonań lub działań.