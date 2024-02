Naukowcy są pewni, że ludzie mogą żyć wiecznie. Jest tylko pewien problem

Z artykułu opublikowanego w magazynie „Nature Genetics” wynika, iż naukowcy odkryli przyczynę starzenia się. Odpowiada za nie uszkodzone DNA. „Uszkodzenia DNA” – napisali autorzy – „funkcjonalnie leżą u podstaw głównych aspektów fizjologicznego starzenia się”. Zrozumienie, w jaki sposób pojawiają się objawy starzenia, wymaga przyjrzenia się każdemu etapowi tego procesu.

W badaniu zespół z Centrum Medycznego Uniwersytetu Erazma w Holandii przyglądał się myszom i badał, jak produkcja białka spowalnia wraz z ich wiekiem. Przejście całej drogi wstecz pokazuje, że za starzenie i śmierć możemy winić uszkodzone DNA.

Kluczowe DNA

Jak wyjaśnił były profesor Harvard Medical School William Haseltine w eseju dla "Forbesa", spowolnienie produkcji białka wynika z uszkodzenia DNA. Białka powstają z RNA, które ma za zadanie kopiować DNA. Proces przekształcania DNA w RNA znany jest jako transkrypcja — polega na pobraniu informacji genetycznej z DNA i przeniesieniu jej poza komórkę. DNA służy do długoterminowego bezpiecznego przechowywania naszego kodu genetycznego, a RNA to cząsteczki wykorzystywane w komórkach jako pośrednicy między genami. DNA zostaje skopiowane i przeniesione do innego obiektu w organizmie by wyprodukować białka zapobiegające starzeniu się komórek.

Skumulowane uszkodzenia DNA utrudniają proces transkrypcji. Naukowcy odkryli, że u starszych myszy faza wytwarzania RNA ma tendencję do zatrzymywania się, co prowadzi do nagromadzenia się znajdującego się za nią DNA i zmętnienia nici DNA, aż do wstrzymania procesu. Im większy gen, tym częściej obserwowano wstrzymanie produkcji białka.