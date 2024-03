Sztuczna inteligencja ma uprzedzenia wobec kobiet. Zaskakujące wyniki polskich badań

Badacze ALK przekonują, iż świat danych nie został stworzony z myślą o kobietach, a twórcy algorytmów „importując różnorodne wartości” do AI, nieświadomie wspierają seksizm czy rasizm. Generowane przez sztuczną inteligencję obrazy wpływają bowiem na postrzeganie opinii publicznej, a w efekcie na rzeczywistość społeczną.

Czy płeć ma znaczenie?

Nie bez znaczenia jest również fakt, że branża IT zdominowana jest przez panów. Programiści to zazwyczaj mężczyźni, zresztą mówi się wręcz o całej kulturze „brogrammer” (stereotyp mężczyzny programisty), która utrudnia wejście do tej branży paniom. Eksperci sądzą, że prawdopodobnie własne uprzedzenia informatyków – w sposób świadomy lub nieświadomy – są później odzwierciedlone w algorytmach. Naukowcy z ALK nie ukrywają, że liczą, iż ich najnowsze badania pomogą rozwiązać ów problem i uświadomią twórcom modeli AI, ale też i regulatorom, skalę wyzwań.

Czytaj więcej Technologie Policyjne algorytmy to rasiści. Stygmatyzują na całe życie Programy służące do wychwytywania niebezpiecznych sytuacji na przykład z kamer monitoringu zazwyczaj wybierają na potencjalnych przestępców osoby o innym niż biały kolorze skóry.

W polskiej branży IT średnio ledwie 15 proc. zatrudnionych osób to kobiety. Przybywa jednak pozytywnych przykładów firm z tego sektora, jak dmTECH, która nad Wisłą w zespole ma 30 proc. specjalistek (w tym pracujących nad rozwiązaniami AI). – Termin technologia jest w języku polskim rodzaju żeńskiego, co może wskazywać na kobiecy potencjał tej branży – wskazuje Karolina Jurdziak, IT consultant w dmTECH.

– Nie sądzę, by płeć miała jakiekolwiek znaczenie w mojej codziennej pracy lub wpływ na budowanie mojego autorytetu – dodaje Selina Last, menedżerka tej firmy.